Türk asıllı Alman vatandaşı denizde boğuldu

Alanya'da tatil yapan Alman vatandaşı Yakup Akceylan, saat 13.30 sıralarında Oba Mahallesi'ndeki 15 numaralı sahilde denize girdi. Akceylan'ın, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladığını ve ardından cansız bedenini suyun yüzüne çıktığını gören sahildekiler durumu yetkilere bildirdi. Akceylan’ın cesedinin denizden çıkarılması için Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı bir zodyak bot gönderildi. Türk asıllı Alman vatandaşının cesedi kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erdal Anak

