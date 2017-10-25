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Türk asıllı Alman vatandaşı denizde boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize giren Türk asıllı Alman vatandaşı boğuldu.

Türk asıllı Alman vatandaşı denizde boğuldu

25 Ekim 2017 15:03

Alanya'da tatil yapan Alman vatandaşı Yakup Akceylan, saat 13.30 sıralarında Oba Mahallesi'ndeki 15 numaralı sahilde denize girdi. Akceylan'ın, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladığını ve ardından cansız bedenini suyun yüzüne çıktığını gören sahildekiler durumu yetkilere bildirdi. Akceylan’ın cesedinin denizden çıkarılması için Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı bir zodyak bot gönderildi. Türk asıllı Alman vatandaşının cesedi kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Erdal Anak
 

 

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