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Türk askeri Menbiç’e girdi

Menbiç konusunda ABD ile varılan yol haritası uyarınca Türk askeri birlikleri Halep’in doğusunda bulunan Menbiç’e girdi.

Türk askeri Menbiçe girdi

18 Haziran 2018 15:36
Türk askeri Menbiç’e girdi - Tıkla İzle

Özgür Suriye Ordusu Askeri Konseyi Komutanı General Adnan Ebu Faysal, anlaşma gereğince ilk etapta ortak devriye görevlerinin başladığının bildirildiğini söyledi. 

Ankara ve Washington, bu ay başında, Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı Dışişleri Bakanı Mevlutoğlu tarafından açıklanmıştı. İkinci etapta 13 Haziran’da Mevlut Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapılan anlaşma gereğince istihbarat personeli şehri 45 gün için gözlem altında tutacağı belirtildi. 

Üçüncü etap ile 60 gün içinde mahalli yönetimin kurulacağı öngörüldü. Nüfusun etnik yapısına göre oluşturulacak mahalli ve askeri konseyin şehre güvenlik ve diğer hizmetleri sunmaya başlayacağı kaydedildi.  

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."

 

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