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Türk askeri Yunan askerine mehter marşı dinletti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Kardak kayalıklarına çelenk atmak üzere gelen Yunanistan Bakan, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgeye yaklaştırılmadı. Yaşanan gerginliğin ardından karasularımızda kuş uçurtmayan Türk askeri, telsizden Yunan askerlerine mehter marşı ve İzmir marşını dinletti.

Türk askeri Yunan askerine mehter marşı dinletti

28 Ocak 2018 16:08
Türk askeri Yunan askerine mehter marşı dinletti - Tıkla İzle

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına sabah saatlerinde hücum botu ile gelerek çelenk bırakmak isteyen Yunan heyeti, bölgeye yaklaştırılmadı. Aralarında Yunan savunma bakanının da olduğu heyet Türk askerinin ikazı üzerine bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan sıcak saatlerin ardından 4 sahil güvenlik botu, 2 savaş gemisi ve 1 helikopter Kardak kayalıkları çevresinde devriye atarak kuş uçurtmadı. Güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bölgede zaman zaman Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan yunan botu Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından engellendi. Kendi karasularına çekilen yunan askerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden mehteran hücum marşı ve İzmir marşını dinletti. Kardak çevresinde bulunan bir sahil güvenlik ekibinin ise bottan tazyikli su sıkarak Kardak çevresinde su kemeri oluşturduğu görüldü. 

Eren Ayhan - Tuba Ayhan

 

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