Türk askerinden Cinderesli sivillere şefkat eli

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 49'uncu gününe girerken, Afrin'in yüzde 60'ının terör örgütü PKK/YPG-PYD'den temizlendiği bildirildi. Terörden büyük oranda arındırılan Afrin'e bağlı Cinderes kasabasının Deyr Ballut köyünde ise yaşam normale döndü.

Köye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kadın ve erkek subay doktorlar, köyde kalanlara sağlık taraması yapıp, hastalıklarına göre ilaçlar verdi.

Türk Kızılayı da gıda ve hijyen malzemesi içeren kolileri köyde yaşayan vatandaşlara dağıttı. Abdullah Aziz isimli köylü, köylerinin zalim PKK'dan arındırıldığını anlatarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ashu Bekir isimli köylü ise PKK'nın operasyondan önce kendilerine yoğun baskılar yaptığını dile getirerek, “Bizi öldürdüler, evimizi yıktılar zorla. Şu an temizlendi hepsi. Allah'a çok şükür” dedi.Halit Karamustafa isimli Türkmen köylü de Türk askerinin köylerine gelmesi için çok beklediklerini vurgulayarak, "Allah'a şükür sizleri gördük, bu yükü sırtımızdan kaldırdınız. Allah Türk askerini incitmesin. Ben Türkmenim. Beni ve Arapları burada sevmezlerdi, gidin derlerdi. Çocuklarımızı askere almak istiyorlardı, ben çocuklarımı Almanya'ya gönderdim. Yardımlar için Türk devletine teşekkürler. Sizi görmek dünyanın malına değer" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun güvenlik nöbeti devam ediyor.

Nuri Pir

