Orgeneral Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik 6’ncı gününü geride bıraktı. Sahil Güvenlik Komutanlı’ne ait bir Türk savaş gemisiyle 1 hücum bot iki gündür devam eden olumsuz hava koşularına rağmen Kardak kayalıkları nöbete devam ediyor.

Türk askerleri Kardak kayalıklarının 2 mil açığında devriye atmayı sürdürürken, bugün bölgeye çok fazla yaklaşmayan Yunan boyu ise Kalimnos Adası’nın 1 mil uzağında devriye attı. Türk savaş gemisi daha sonra Turgutreis Limanı’na döndü.

(Eren Ayhan / İHA)