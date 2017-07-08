Türk Askeri’nin Reyhanlı’ya girişinin 78’inci yıl dönümü kutlandı

Törene katılanlar saygı duruşunda bulundu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi yaptı. Hatay ve Reyhanlı'nın 20 yıl boyunca Fransızların işgali altında kaldığına dikkat çeken Şanverdi, şu ifadelere yer verdi;

“Bu işgal sırasında Reyhanlı Halkı da Türk devletinden ayrı kalmanın verdiği acıyı yaşamış, her şekilde özgürlük mücadelesine devam etmiştir. Halkımızın Türk Devleti bünyesinde var olma inancı hiçbir zaman kaybolmamış ve yüreklerde bir meşale olarak yanmıştır. Nitekim bu süreç Merhum Tayfur Sökmenin Devlet Başkanlığında, 2 Eylül 1938 yılında Bağımsız Hatay Devletinin kurulması ile başlamıştır. Ardından Hatay Devlet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti’ne ilhak kararı ile 23 Temmuz 1939 da Hatay” adıyla bir vilayet olarak Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır. Bu Milat bize, 78 yıldır demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın haklı gururunu yaşatmıştır. Reyhanlı Halkı olarak, Atalarımızdan miras, şehitlerimizin kanı ile sulanmış bu toprakları her zaman olduğu gibi Milli birlik ve beraberlik duygusu ile sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Ondan bir parça koparma düşüncesinde olanlara karşı canımız pahasına müdafaa edeceğimizi üstüne basarak söylüyoruz. 8 Temmuz Türk askerinin Albay Şükrü Kanatlı komutasında Reyhanlı’ya girişinin Onur günüdür. Şanlı ordumuzun Reyhanlı’ya girişinin 78’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bu anlamlı günde bizlerle birlikte bulunmanızdan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bizlere 78 yıl önce, kutsal memleketimizi canları pahasına kazandıran aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor. Saygılarımı sunuyorum” dedi.



Antakya Belediyesi mehter takımının verdiği mini konserin ardından Başkan Şanverdi makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra belediye meclis üyeleri ile birlikte 4. Hudut Bölük Komutanlığına geçen Şanverdi, burada Piyade Yüzbaşı Özgür Çet’e 8 Temmuz anısına plaket verdi.

Törene, daire müdürleri, askerler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ecevit Cemiloğlu