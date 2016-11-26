Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerini dondurma kararı Türk iş dünyasında tepki ile karşılandı. Avrupa Ayakkabı Sanayicileri Konfederasyonu’na (CEC) üye olan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), AB’nin Türkiye ile müzakereleri dondurma kararının ardından konfederasyon üyeliğinden ayrıldı.

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren TASD Başkanı Süleyman Gürsoy, “Yaklaşık 20 yıllık CEC üyeliğimizde derneğimiz AB Parlamentosu nezdinde yapılan girişimlerde her zaman söz sahibi oldu. İhracatımızın önemli bir kısmı Avrupa ülkelerine de olsa, ülkemize yapılan haksızlık karşısında kayıtsız kalamayız. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Türk ayakkabı sektörü dünyada hak ettiği noktalara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AB, üyelik müzakerelerini dondurarak Türkiye gibi üretken ve verimli bir ülkeyi kaybetmiş olur” dedi.

Türk firmalarına yurt dışındaki fuarlarda haksızlık yapıldığına dikkati çeken Gürsoy, “CEC üyeliğimizden ayrılmamızdaki bir diğer önemli husus ise MICAM Fuarında bulunan Türk firmalarının standlarının haksız olarak yerlerinin değiştirilmesidir. Çifte standart ve haksız rekabet sadece ayakkabı sektörü için değil, tüm sektörler için ‘El freni’ niteliğindedir. Sektörümüz dünyada daha fazla söz sahibi olacak, ihracatımız için ise alternatif pazarlar yaratmaya devam edecek. Derneğimiz de bunun için var gücüyle üreticilerimizin önünü açmak adına ter dökmeye devam edecek” şeklinde konuştu.