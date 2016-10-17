Geçtiğimiz hafta kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtık tespit edilen ve 8.5 saat süren zorlu bir operasyon geçiren Canik Belediye Başantrenörü Mehmet Can Öztürk, hayatını kaybetti. 9 Ekim Pazar günü Anadolujet BOTAŞ Cup'ta oynanan MBK Doğuş Hastanesi maçının dördüncü periyotu başlamadan önce kendisini iyi hissetmeyen; ancak bir yandan da takımını yalnız bırakmak istemeyen Öztürk, son çeyrek başlamadan önce salondan ayrılarak hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki basketbol adamının anjiyo sırasında aort damarında büyük bir yırtık olduğu tespit edildi ve Öztürk, daha geniş kapsamlı bir operasyona tabii tutuldu. Saat 02.00’de başlayan ameliyat, doktorların yoğun çabası, Öztürk’ün de hayata tutunmaya çalışmasıyla 8.5 saatte tamamlandı.

Zorlu geçen operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Can Öztürk’ün, 7 günlük yaşam mücadelesinde, 15 Ekim Cumartesi günü durumu ağırlaştı ve bugün de yaşamını yitirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu da resmi internet sitesinden yayınladığı mesajla Öztürk için başsağlığı dileğinde bulundu.

Mehmet Can Öztürk Kimdir?

19 Şubat 1973 doğumlu Öztürk, geride kalan yıllarda Beşiktaş, Edirnespor, Orduspor takımlarında çalıştı. Öztürk, son olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Samsun Canik Belediyesi’nde görev yapmıştı.