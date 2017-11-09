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Türk basketbolunun duayen ismi Mehmet Baturalp, vefat etti

Türk basketbolunun efsane isimlerinden eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp vefat etti.

Türk basketbolunun duayen ismi Mehmet Baturalp, vefat etti

09 Kasım 2017 10:21

Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: "Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp’in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." 

Etiketler: Mehmet Baturalp, vefat

 

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