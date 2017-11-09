Türk basketbolunun duayen ismi Mehmet Baturalp, vefat etti

Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: "Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp’in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz."