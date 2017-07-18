Türk bayrağı yansıtılan Galata Kulesi büyüledi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 1’nci yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk bayrağı yansıtılan Galata Kulesi, sabahın ilk saatlerinde görüntülendi. İstanbul’un simgeleri arasında yer alan tarihi kulenin güzelliğine Türk bayrağının ihtişamı da eklenince, ıssız Beyoğlu sokaklarının arasında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen ay yıldızlı kuleyi ziyaret eden bazı vatandaşlar, Galata Kulesi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hüseyin Coşkun