Diğer
Kategoriler

Türk bayrağı yansıtılan Galata Kulesi büyüledi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk bayrağı yansıtılan Galata Kulesi muhteşem görüntülere sahne oldu.

Türk bayrağı yansıtılan Galata Kulesi büyüledi

18 Temmuz 2017 08:15
Türk bayrağı yansıtılan Galata Kulesi büyüledi - Tıkla İzle

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 1’nci yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk bayrağı yansıtılan Galata Kulesi, sabahın ilk saatlerinde görüntülendi. İstanbul’un simgeleri arasında yer alan tarihi kulenin güzelliğine Türk bayrağının ihtişamı da eklenince, ıssız Beyoğlu sokaklarının arasında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen ay yıldızlı kuleyi ziyaret eden bazı vatandaşlar, Galata Kulesi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Hüseyin Coşkun 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!