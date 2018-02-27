Türk bilim adamlarından çığır açacak buluş

Antalya’da bir firmada çalışan kimya mühendisi Koray Öztürk ile eşi Anıl Öztürk’ün üniversite zamanlarından bu yana takip ettikleri kitosan maddesi, insan sağlığı üzerindeki şaşırtan etkisiyle dikkat çekiyor. Sadece karides ve yengeç kabuklarında bulunan kitosan maddesini yıllarca araştıran Öztürk çiftçi, maddenin kolesterol, eklem, zedelenmiş kıkırdak dokusuna iyi geldiğini, hatta maddenin kanı pıhtılaştırarak durdurduğunu keşfetti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1 milyon 300 bin lira desteğiyle Ar-Ge çalışmalarına başlayan Öztürk çifti, kitosanla ilgili deneyler yaparak yüzde yüze varan başarıya ulaştı. Maddenin yoğun olduğu karides canlısına yoğunlaşan ikili, Ege ve Marmara Denizinden getirttikleri karideslerin kabuklarını, çeşitli bilimsel aşamalardan geçirerek toz, jel ve son olarak sargı bezi haline getirdi. Senelerdir üzerinde çalıştırdıkları projenin Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirten kimyagerler, kendilerine destek sağlanması halinde ürünün bir an önce seri üretime geçerek Afrin operasyonunda terör örgütleriyle kahramanca savaşan Türk askerinin gücüne güç katmak istiyor.

VÜCUDU HIZLI İYİLEŞMEYE TEŞVİK EDİYOR

Kitosan üzerine birçok Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kimyager Anıl Öztürk, elde ettikleri ürünlerin kan durdurucu ve yara iyileştirici ürün grupları olduğunu söyledi. Kitosan maddesiyle ilgili bilgiler paylaşan Anıl Öztürk, "Kanın durdurulmasına ve kanın pıhtılaşması etkisine sahip bir madde. Hızlı iyileşmeye teşvik eder, ağrıyı hafifletir. Bir film tabakası oluşturarak tabakayı korur. Vücutta parçalanabilir ve toksin değildir. Güvenle kullanılabilir. Güçlü bir bakteriyel, antifungal, antiviral etkiye sahip. Kitosan ile geliştirdiğimiz bu ürünler, kırmızı kan hücreleriyle güçlü bir pıhtı oluşturup, çapraz bağ kurarlar ve kanın yoğunlaştırıcı etkisini arttırır. Esasen kanın ana evresi olan su moleküllerini tutar, absorbe ederler" dedi.

"SON MÜDAHALEYE KADAR ASKERİN KANI DURACAK"

Ürünü 3 formda ürettiklerini kaydeden Anıl Öztürk, "Toz, bez, jel formları olacak. Bunlar kanamanın olduğu bölgeye yönelik geliştirdiğimiz ürün grupları. Mesela askeriyede en çok kurşun yaralanmaları meydana geliyor. Biz şu an onlar için özel bir preparat geliştirdik. Bunların içinde toz olacak, kurşunun olduğu bölgeye enjekte edilerek kanamanın durdurulması sağlanacak, bezle de sargı bezi şeklinde son müdahale yapılana kadar askerin kanaması durdurulacak ve hayatını kurtaracak. Jel formu ise özellikle ayaklarda oluşan mantarlarda etkili olacak" diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİNE DUYURMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin yaptıkları çalışmaların bir Ar-Ge çalışması olarak kalmaması olduğunu dile getiren Öztürk, "Çalışmalarımızın, milli ve yerli proje kapsamında ticari olarak maddi ve manevi desteklerle hayata geçirilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın genç girişimcilere ve sanayicilere olan desteklerini biliyoruz ve bu yüzden kendisinin bu projeye destek vermesini çok istiyoruz. Ülkemizde çok üzücü haberler var, bu haberleri izledikçe bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Türk milletine duyurmak istiyoruz. Umarım yaptığımız çalışmalar hayata geçerse hem yerli proje kapsamında ülkemize katkısı olacak ve inşallah askerlerimiz de ölmeyecekler, biz de güzel haberler duyacağız" dedi.

"ŞU ANDA BEZ HALİNE GETİRDİK"

Ürünün yaklaşık 3-4 aşamadan geçtiğini aktaran kimyagerler Koray Öztürk de, daha önce Türkiye’de ilk kez karides kabuğundan yerli kitosan maddesi ürettiklerini söyledi. Kitosanın birçok sektörde kullanılan bir madde olduğunu belirten Koray Öztürk, kendi çalışmalarında ise öncelik olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini ön planda tutup maddenin kan durdurucu özelliğine yöneldiklerini söyledi. Öztürk, "Şu anda biliyorsunuz Afrin’de yaşanan olaylardan ötürü Türk Silahlı Kuvvetlerine önceliğimizi vererek, karides kabuğundan kan durdurucu bez yapmak istiyoruz. Şu anda bez haline getirdik. Üretim aşamasına yaklaşmış bulunuyoruz. Sadece belgelendirme çalışmalarımız kaldı. Çok kısa bir süre içerisinde bu ürünü piyasaya sunmayı düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.

"TAMAMEN MİLLİ DUYGULARLA YAPTIK"

Öztürk, kitosanın 30 ila 60 saniye içerisinde kanı durduran bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, "İnsan sağlığına herhangi bir yan etkisi yok, zaten bu ürünlerin analizi yapılarak piyasaya çıkıyor. Tamamen milli duygularla yaptık, bu konuda özellikle Cumhurbaşkanımızın genç girişimciler ve sanayiyle alakalı yaptıklarını görüyoruz. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın desteğini bekliyoruz. Yaptığımız proje ciddi sermaye gerektiriyor. İlk kez Türkiye’de böyle bir proje olacak. Bu zamana kadar literatür aşamasında çalışmalar yaptık. İlk kez ticari anlamda hayata geçirdik, sponsor desteklerini de bekliyoruz" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE"

Kitosan maddesinden elde ettikleri ve tarım alanında kullanılan sıvı solüsyonunu Vietnam ve Portekiz gibi ülkelere sattıklarını da ifade eden Öztürk, "Kitosanın kan durdurucu boyutunda önceliğimiz tabi ki de Türkiye olacak. Bu ürünün gramı ABD’de 1 dolardan başlıyor. Kilogram fiyatı bin 200 dolar. Bizim yaptığımız ürün ün ise kilosu 200 dolar civarında. Fiyat olarak da rekabetçi bir fiyata sahibiz" dedi.

Suat Metin-Adem Akalan