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Türk boksör Fatih Keleş, Hamburg'da tarih yazmaya hazırlanıyor

Türk boksör Fatih Keleş, Almanya’nın Hamburg kentinde yarın Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak.

Türk boksör Fatih Keleş, Hamburgda tarih yazmaya hazırlanıyor

21 Aralık 2017 22:18

Türk boksör Fatih Keleş, Fransız rakibi Renald Garrio ile tartı programına çıkarken, Alman medyası da organizasyona büyük ilgi gösterdi. Daha önce de Garrio ile karşılaşan Keleş o maçtan berabere ayrılmıştı. Bunun üzerine maçı tekrarlamak isteyen EC BOXING Başkanı Erol Ceylan, Fatih’i dünya şampiyonluğuna hazırladığını belirterek, "Fatih, büyük yeteneklere sahip bir boksördür. Fransız boksörü yeneceğine olan inancım tamdır. Güçlü rakip ile karşılaşarak Dünya şampiyonuluğu öncesi zorlu müsabakalara alışmalıdır" dedi.
Keleş'in antrenörü antrenörü Bülent Başer ise bu defa kazanacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz maç yaptığımız hataları düzelttik ve kendimizi zafere hazırladık" diye konuştu.
Fatih Keleş de, daha önce ringe çeşitli olumsuzluklar ile çıktığını vurgulayarak, "Bu defa ringde farklı bir Fatih göreceksiniz" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Öte yandan EC BOXING Basın Danışmanı Vedat Alyaz, dünyanın en önemli galalarından birini düzenlediklerini belirterek, "Galamızda ayrıca gelecek vadeden sporcumuz Hüseyin Cinkara da yükselme maçına çakacak. Geleceğin şampiyon adayı sporcular da gecede yumruk sallayacak. Dünyanın gözü kulağı bu galada olacak. Ayrıca EC BOXING boksörlerinden Argon Smakici, Danilo Milacic, Adrian Granat, Nuri Seferi gibi geleceğin starları da eldiven giyecek" şeklinde konuştu.
 

 

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