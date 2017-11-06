Türk Büyükelçiliği: 'Dosyalarla ilgili güvence verilmedi'

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, ABD Büyükelçiliğinden vize konusunda yapılan açıklama hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada, “Türk ve ABD vatandaşlarının iki ülkedeki temsilcilikleri tarafından kısıtlı şekilde yeniden vize başvurularının alınmaya başlaması olumlu bir gelişmedir. Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir. Türkiye’de hiçbir temsilcilik görevlisi kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmamıştır. ABD tarafından istihdam edilen söz konusu personel de keza resmi görevleri çerçevesinde değil, hakkında çok ciddi suçlamalar olduğu için adli sürece tabi tutulmuştur. Bundan sonraki süreçte de Türkiye’deki konsolosluk görevleri dışına çıkarak suç işleyen kişilerle ilgili yargı süreci başlatılması bağımsız yargının gereğidir” denildi.

18 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da Türk ve ABD yetkililerinin katıldığı toplantıda adli konularda ve konsolosluk işbirliğiyle ilgili olarak karşılıklı daha iyi bilgilendirme yapılması konusunda mutabık kalındığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’deki tüm diplomatik ve konsüler temsilcilikler için olduğu gibi ABD’nin temsilciliklerinin güvenliğiyle ilgili de gereken tüm tedbirler alınmışken ve bu hususta her vesileyle ABD tarafından ilave ihtiyaç olmadığı bildirilmişken, söz konusu açıklamada güvenlik durumuna atıfta bulunulması yadırganmıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır.”

“ABD’DE TÜRK VATANDAŞLARIYLA İLGİLİ SÜREN DAVALARA İLİŞKİN DE TÜRKLERİN ÇOK CİDDİ ENDİŞELERİ BULUNMAKTADIR”

Açıklamada, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türklerin çok ciddi endişelerinin bulunduğu, Türk yetkililerin bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan