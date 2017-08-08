Türk damat, Azeri gelini gelin arabası yaptığı patpat ile nikaha götürdü

Kastamonu’nun Saraçlar Mahallesinde ikamet eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Kemal Çelikkaya, yakınlarının vasıtasıyla tanıştığı Azerbaycanlı Nazila Mahsimova ile evlenme kararı aldı. Azerbaycan’a giderek Azeri gelin Nazila Mahsimova’nın ailesiyle de tanışan damat Kemal Çelikkaya, düğün için onay aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Düğün hazırlıklarına başlayan damat Kemal Çelikkaya, Azeri gelin Nazila Mahsimova’ya büyük bir sürpriz hazırladı. Çocukluğundan beri çok sevdiği ve köyde sürekli kullandığı tarım aracı patpatı gelin arabası yaptı. Patpat aracını gelin arabası gibi süsleyen Damat Kemal Çelikkaya, ayrıca patpat aracına Türk Bayrağını ve Azerbaycan Bayrağını da asmayı unutmadı. Patpat aracını gelin arabası olarak gören Azeri gelin Nazila Mahsimova, bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Olayın şokunu atlatan Azeri gelin Nazila Mahsimova, çok sevdiği eşinin ısrarı üzerine patpat aracına binmeye ikna oldu. Gelin arabası gibi süslenen patpat aracıyla Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonuna gelen çift, burada kıyılan nikahlarının ardından konvoy eşliğinde evlerine gitmek üzere hareket etti. Şehir merkezinden patpat aracı ilen geçen çifti görenler, şaşkınlıklarını üzerinden attıktan sonra cep telefonlarına sarılarak çiftçi kameraya çekmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise, çifte alkış tuttu. Patpat aracının üzerinde çevreye aldırış etmeden evlerine giden gelin ve damat ise, çevredekilere el sallayarak kendilerini cep telefonuna çekenleri selamladılar.

“Çok mutluyum”

Azerbaycanlı olan eşiyle aile yakınları sayesinde tanıştıklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Kastamonu İl Müdürlüğü personeli damat Kemal Çelikkaya, “Benim küçüklüğünden beri saçımda, başımda, huyumda hiçbir değişiklik olmadı. Ben hep her şeyin orijinalini sevdim. Ben tarım aracı patpatı çok seviyorum. Köye gittiğim zaman patpat aracıyla iş yapmayı seviyorum, bende böyle bir değişiklik olsun diye patpat aracını gelin arabası yaptım” dedi.

Bu yılın Ocak ayında oğlunu evlendirdiğini anlatan damat Çelikkaya, “Oğlum, Ocak ayında evlendi. Aslında patpat aracını gelinim için yapacaktım ama havalar soğuk olduğu için oğlumun gelin arabasını patpat yapamadım. Bende kendime düşündüm. İnşallah erkek torunum dünyaya gelecek. Eğer ömrüm yeterse torunumu da sünnet düğününde patpat aracı ile gezdirmeyi istiyorum” diye konuştu.

Eşinin yakınlarının Sinop’tan evli olduğunu ifade eden Çelikkaya, “Eşimin evli olan akrabasıyla benim kızım 17 yıllık arkadaşlarmış. Eşimde Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmiş. 6 ay falan kalınca bizleri tanıştırdılar. Daha sonra telefonla falan konuşmaya başladık. Ondan sonra oldu, Allah sonumuzu inşallah pişmansız eyler” şeklinde konuştu.

“Azerbaycan’a girişi 1 yıl yasaklandı”

Azerbaycan’da 15 günden fazla kalınca yetkililere bildirmediği için 1 yıl bu ülkeye girişinin yasaklandığını anlatan Çelikkaya, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Nikah yapmak için Azerbaycan’a gittim. Azerbaycan’da 15 gün kaldım. Dönüşümde 15 günden fazla kalınca emniyete bildirmek gerekiyormuş. Bende bunu bilmediğimden ötürü 15 günden fazla kaldım. Türkiye’ye dönerken bana cezam olduğunu söylediler. Bana, sen Azerbaycan’da 15 günü geçtiğinden ötürü bize bildirmen gerekiyordu dediler. Azerbaycan’da birçok yeri gezdim, ben böyle bir şeyi bilseydim size haber verirdim, bildirirdim dedim. Ama bilmediğimden dolayı böyle bir şey oldu dedim. Bana 480 manat yani yaklaşık bin TL civarında bir para cezası verdiler. Bende de para yoktu, o yüzden 5 TL ile 20 manat para var, alırsanız bunu alın dedim. O zaman bana Azerbaycan’a 1 yıl gelemezsiniz dediler. Yani 23 Temmuz 2018’e kadar Azerbaycan’a girmem yasaklandı. Bende 24 Temmuz 2018’de geleceğim size inat dedim. Böyle bir anımız oldu. Azerbaycan’da eşimin akrabalarıyla tanıştık. Evlerinde kaldım. Mutluyuz”

“Gelin arabası yapılan patpat, bana sürpriz oldu”

Çok mutlu olduğunu söyleyen Azeri gelin Nazila Mahsimova ise, “İyiyim, mutluyum, çok mutluyum, eşimden razıyım. Ailesine de kendisine de teşekkür ediyorum. Beni mutlu etti, bu gelinliği bana giydirdi. Kendisinden çok razıyım, çok mutluyum. Allah bir yerde mutlu etsin bizi” dedi.

Gelin arabası yapılan patpat aracına şaşkınlığını gizleyemeyen Azeri gelin Mahsimova, “Buda hoş, iyi. Benim de hoşuma gitti. Patpat aracını bilmiyorum, bana sürpriz yaptı” diye konuştu.

Nikahın ardından gelin arabası patpat ile konvoy düzenlediler

Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen nikah töreninde, çiftlerin nikah şahitliklerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap ile Gulkhanda Elmacı yaptı. Çiftlerin nikahını ise Belediye Nikah Memuru İbrahim Erhan kıydı. Nikah töreninde konuşan Belediye Nikah Memuru İbrahim Erhan, nikahlarını kıydıkları çiftlerle birlikte Azerbaycan ve Türkiye’yi de bir kez daha birleştirmiş olduklarını belirterek, “Burada her iki ülkeyi de temsil etmiş olduk. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Çiftlere evlilik cüzdanını teslim eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap da, “Genç arkadaşlarımıza bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Nikah töreninin ardından gelin arabası olarak süsledikleri patpat aracına binen gelin ve damat, konvoy eşliğinde şehir içerisinden geçerek evlerine gittiler. Şehir içerisinden geçerken çiftlere, çevredeki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Vedat Yunus İkizoğlu