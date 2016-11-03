Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Andrei Sharapa xx, Mila Cavara xx, Ofer Manheim xx
Samsun Canik Belediye: Murphy xx 12, Mircheva x 4, İvankovic xx 19, Sandric xx 9, Babkina xx 15, Tuğba Taşçı x 1, Hülya x, Coulibaly xx 15
Başantrenör: Uğur Özden
Galatasaray: Pınar Demirok xx 8, Işıl Alben xx 8, Papova xx 11, Vitola xxx 13, Jefferson xxx 30, Eda Şahin x, Deniz Çolakoğlu xx 8, Cansu Köksal x 2, Anderson xx 10
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 20-20
Devre: 37-47 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 54-66 (Galatasaray lehine)
5 faulle alan: Vitola (Galatasaray)