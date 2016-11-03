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Türk derbisinde kazanan Galatasaray

FIBA Kadınlar Eurocup C Grubu’nda Galatarasay, deplasmanda rakibi Samsun Canik Belediye’yi 90-75 mağlup ederek, 2’de 2 yaptı.

Türk derbisinde kazanan Galatasaray

03 Kasım 2016 23:00

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Andrei Sharapa xx, Mila Cavara xx, Ofer Manheim xx

Samsun Canik Belediye: Murphy xx 12, Mircheva x 4, İvankovic xx 19, Sandric xx 9, Babkina xx 15, Tuğba Taşçı x 1, Hülya x, Coulibaly xx 15

Başantrenör: Uğur Özden

Galatasaray: Pınar Demirok xx 8, Işıl Alben xx 8, Papova xx 11, Vitola xxx 13, Jefferson xxx 30, Eda Şahin x, Deniz Çolakoğlu xx 8, Cansu Köksal x 2, Anderson xx 10

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 20-20

Devre: 37-47 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 54-66 (Galatasaray lehine)

5 faulle alan: Vitola (Galatasaray)

Etiketler: galatasaray


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