Türk doktorlar protez bacak için Maya'yı arıyor

Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle birlikte kampta yaşayan yürüme engelli Maya için Türk doktorlar seferber oldu. Sosyal medyadan çok sayıda doktor ve hayırsever protez bacak yapmak için Maya'yı arıyor.

Doğuştan engelli olan Suriyeli Maya, babasının PVC boru ve konserve kutularından yaptığı ayaklarla hayatını idame ettiriyor. Babası da engelli olan Maya, ailesi ile birlikte Suriye'nin İdlib kentindeki Ser Ceble kampında yaşıyor. Her gün okula PVC ve konserve kutusunda ayakla giden Maya çok sıkıntı çekiyor.