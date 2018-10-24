Türk dövüşçüler Almanya'da tarih yazacak

Almanya'nın en büyük ve ünlü Tha-Boks galasında Veysel Barası ve İsmet Minas da Avrupa ve dünya şampiyonlukları için yumruk sallayacak. Uzun yıllardan beri çok sayıda Türk sporcu yetiştirerek, dünya şampiyonu yapan dünyanın en iyi antrenörlerinden Ralf Hasenohr, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Hasenohr, beş yıldan beri yaptıkları her galada Türk sporculara yer vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkler sıcakkanlı ve heyecanlı insanlar. Galamıza gelen izleyiciler yaptıkları tezahüratlarla maçlarımıza renk katıyorlar. Ayrıca galamızda Thai-Boks'un ana vatanı Tayland'dan da ünlü sporcular getirerek unutulmaz karşılaşmalara imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

Antrenör Vahit Arslan iddialı

Ağır sıklet dövüşçümüz Veysel Barası'nın antrenörü ve Bremen Key Gym'in sahibi Vahit Arslan, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Veysel, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ve Almanya şampiyonlukları ve birçok uluslararası turnuvada büyük başarılara imza atmış bir isim. Rakibimiz İsviçreli Patrik Schmidt, dünya şampiyonlukları yaşamış başarılı bir dövüşçü. Biz iyi çalıştık ve iyi olan ISKA Avrupa şampiyonluk kemerini kazanacak" diye konuştu.

Türk sporunda bir ilk

Dokuz dakika hiç ara verilmeden yapılan maç olarak bilinen, ‘MuayTitans' maçını dünyada ilk kez bir Türk olarak İsmet Minaz gerçekleştirecek. Sporcunun antrenörü Eugen Main, hiç mola vermeksizin 9 dakika yapılan bu maçın bir süredir dünyada yapıldığını ve böyle bir karşılaşmaya ilk Türk olarak da İsmet Minaz'ın çıkacağını vurgulayarak, "Muay Thai promotörü Bernard Caplin tarafından uygulanan bu konseptte sporcuların çok iyi kondisyona sahip olmaları gerekmektedir ve biz sporcumuzu özel olarak Tayland'da hazırladık" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Türk dövüşçüler akın akın geliyor"

Dövüş sporlarında muhteşem bir Türk akınının geldiğini vurgulayan dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, “Yirmi seneden beridir dünyanın çeşitli yerlerinde dövüş sporlarına katılarak yazıyorum. Şu anda altın bir nesil geliyor Avrupa'daki Türk gençleri arasında. Nereye gitsem mutlaka gençlerimiz yer alıyor ve büyük başarılara imza atıyorlar. 3 Kasım tarihinde Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Singen kentindeki dev gala için detaylı bilgiyi internet üzerinden edinebilirsiniz” açıklamasını yaptı.