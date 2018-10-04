Türk Dünyası Belgesel Festivaline rekor katılım

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 3'üncü defa kapılarını aralıyor. Türk dünyasından 8 farklı ülke ve 28 bölgeden 140 filmin yarıştığı festivalde dereceye giren eserlere 6 Ekim Cumartesi Saat 19.00'da İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonunda düzenlenen törenle ödülleri verilecek. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve 11 Üniversitenin de destek verdiği festival kapsamında oluşturulan ön seçici kurul 140 eseri tek tek izleyerek ilk etapta 12 eser belirleyecek. Daha sonra bu eserlerden dereceye girenlere ödül verilecek.

Projenin Türk dünyasında farklı coğrafyalarda yaşayan Türk halklarını ortak bir kültürel paydada birleştirmeyi amaçladığını anlatan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, "Projeye ilgi çok büyük oldu. Azerbaycan'dan Bosna Herseğe, Makedonya'dan KKTC'ye kadar Türk kültürünün yaşatıldığı tüm coğrafyalardan başvuru aldık. 8 ülke ve 28 Türk bölgesinden 140 eser yarışmaya dahil oldu. Seçici kurulumuzda yer alan profesyonel belgeselci ve akademisyenler titiz bir çalışmayla eserleri inceliyor. Türk dünyası üzerine bugüne kadar yapılmış en kapsamlı belgesel çalışması olacak. Hedefimiz Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk halklarını belgesel gibi kültürel bir etkinlikte bir araya getirerek aradaki bağları kuvvetlendirmek. Hafta boyunca İstanbul'da Türk rüzgarı estireceğiz. Aynı anda hem 2'nci Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası hem de Sinema Festivalini düzenliyoruz" diye konuştu.