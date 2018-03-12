Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu İstanbul'da tanıtıldı

Kastamonu'nun TÜRKSOY tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi nedeniyle Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı Cide Dernekler Federasyonu (CİDEFED) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda kültür başkenti projesi kapsamında yıl içerisinde yapılacak faaliyetler aktarıldı. Kastamonu'da yapılan tanıtım toplantısının ardından şehir dışında düzenlenen ilk organizasyon olan etkinlikte 'Kültür Başkentine Giden Yolda Kastamonu' isimli fotoğraf serginin yanı sıra panel de düzenlendi. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Selçuk Arslan ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Keseinov konuşmacı olarak katıldı.

''Derdimiz; Kastamonulu olmayanlara Kastamonu'yu tanıtmak''

Panelde konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, ''Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak Kastamonu için büyük şereftir ve fırsattır. 1 yıl boyunca istersek, el birliği ile hareket edersek hem Türkiye'ye hem de Türk Dünyası'na Kastamonu'yu konuşturabiliriz. Bu fırsatı değerlendirmek için orada bir tertip komitesi oluşturduk. Bu tertip komitesinde Kastamonu'nun tüm bileşenleri var. Tertip komitemiz Aralık ayına kadar hangi etkinliklerin yapılacağını planladı ve bir etkinlik takvimi oluşturdu. Kastamonu'nun tüm unsurlarının yararlanacağı şekilde bir planlama yapıldı. Hedef kitlemiz; Kastamonululardan ziyade Kastamonulu olmayanlar. Derdimiz; Kastamonulu olmayanlara Kastamonu'nun nasıl bir şehir olduğunu, nasıl kültürel bir birikime sahip olduğunu anlatmak, duyurmak ve tatile bu sene Kastamonu'ya gidelim diyecek seviyeye getirmek. Birinci hedefimiz bu'' dedi.

''Kastamonulu hemşerilerimizin sosyal medyadan destek vermesini rica ediyorum''

2018 yılında Kültür Bakanımızın ön görmesiyle aday olarak belirlendiklerini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ''Aday olarak belirlendikten sonra Aralık 2017 yılında Kazakistan'ın Türkistan kentinde oy birliğiyle Kastamonu şehri, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Çalışmalarına başladık. 21 Mart'ta özel bir açılış yaprak faaliyetlere başlamış olacağız. Kültür Bakanlığı himayesinde yapılacak. Türk Dünyası'na üye ülkeler buraya katılacaklar. Güzel bir açılış organizasyonu yapılıyor. Açılış; Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda Nevruz etkinliklerimiz sabah saat 8.30'da başlayacak ve geceye kadar sürecek açılış gerçekleştirilecek. Amaç; Kastamonu'yu tüm dünyaya tanıtabilmek. 800'ün üzerinde derneğimiz var. Bu dernekleri bir araya toplayıp tekrar bilgilendirme semineri yapacağız. Kastamonulu hemşehrilerimizin bu konuda daha duyarlı olmalarını, sosyal medyalarında paylaşmalarını buna destek vermelerini rica ediyorum'' açıklamasında bulundu.

Bu yılın Kastamonu açısından önemli bir yıl olduğunun altını çizen Kastamonu Milletvekili Metin Çelik,

''Bu kararın açıklanmasıyla birlikte hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Valimiz, belediye başkanımız, üniversitemiz ve diğer kuruluşlarımız, Kastamonu'nun bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Kastamonu tarihi ve kültür şehridir. Bu çalışmaları yapabilmemizin en önemli birikimi ve göstergesi şu; Kastamonu'nda çok vakıf eseri ve çok tarihi eserimiz vardı. Son 15 yıla kadar genelde kendi haline terk edilmiş durumdaydı. Özellik Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı restorasyon çalışması, bizim bugün bu heyecanı yaşamamıza en önemli vesile oldu'' açıklamasında bulundu.

Kültür başkenti olmanın Kastamonu için bulunmaz bir fırsat olduğuna vurgu yapan Kastamonu Milletvekili Murat Demir, ''Bu fırsat, sadece Kastamonu'yu Kastamonulara tanıtılacak fırsat değil. Bu fırsat İstanbul'a yayılmalı. İstanbul dışında Türkiye ve tüm Türk illerinde yaşayanlara tanıtmamız lazım. Bunu sınırlarımızın ötesine taşımaya çalışıyoruz ve taşıyoruz. En önemlisi İstanbul'daki STK'larımızın bir şeyler yapma zamanı geldi ve bana göre geçiyor. Bu organizasyon İstanbul'da bizim için bir başlangıç olsun. Önümüzde koskoca 10 ay gibi süremiz var. Her kongrede, her sözde Türk Dünya Kültür Başkenti markasının tanıtımı mutlaka yapmalıyız ve yapmak zorundayız'' ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ekonomik boyutuna değinen KATSO Başkanı Selçuk Arslan,''Yeni ve Güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine yeni yol haritası kazandırmak için bizlere oldukça önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerimizin başında bulunduğumuzun ilin ekonomisine katkıda bulunacak yenilikler, biçimler tesis etmek ve yatırımlarda bulunmak gelmektedir. Bu amaçla sizlerden istirhamımız, Türk Dünyası'ndan ilimize yatırımcı çekmek ve girişimlerimizde bize destek olmanızdır. Oda ve borsalarımızca düzenlenecek olan Türk Dünyası'nın iş dünyası için işbirlikleri toplantılarına iştirak ederek şuana kadar verdiğiniz destekler gibi destekleriniz vermeyi temenni ediyoruz'' dedi.

''Kastamonu, 325 milyon olan Türk Dünyası'nın bu sene kültür başkenti''

Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın önemine değinen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, ''Kastamonu, Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti, yani şuanda dünyada nüfusu 325 milyon olan Türk Dünyası'nın bu sene kültür başkenti. Bu çok önemli bir şey. Bunun ne kadar farkındayız? Farkında olma fırsatı bir kere geliyor. Kastamonu kültür başkenti olma fırsatını ne zaman yakalar onu bilmiyoruz. 100 yılı geçer. Onun için farkında olup bu sene kıymetini bilmemiz lazım. Hepimizin bu tanıtmada rol alması lazım''diye konuştu.

''Türk Dünyası'ndan 250'den fazla sanatçıyı davet ettik''

Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı sonuna kadar hak ettiğini vurgulayan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Keseinov, ''Kültür başkenti, Kastamonu'ya ve Kastamonulara çok yakışıyor. 21 Mart tarihinde hem Nevruz'u kutlayacağız hem de Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti açılışını gerçekleştireceğiz. Türk Dünyası'ndan 250'den fazla sanatçıyı muhteşem şölen için davet ettik. İnanıyorum ki; 21 Mart'taki açılış uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek. Nesilden nesle aktarılacak. Kastamonu'da 7'den 70' herkes Türk Dünyası Kültür Başkenti'ne katkıda bulunuyor. Valilik, belediye, üniversite, ticaret odası, milletvekilleri ve STK'lar el ele Kastamonu'yu tanıtıyor. İnanıyorum ki; buradan hem Kastamonu kazanıyor hem de devletlerimiz, toplumlarımız arasında birlik ve beraberlik güçlenmiş oluyor'' şeklinde konuştu.

''Üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız'

Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'nun tanıtım çalışmalarında tüm sivil toplum kuruluşlarının gönüllü olduğuna dikkat çeken CİDEFED Başkanı Celal Gül, ''Kastamonumuzun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi Anadolu'nun en eski topraklarına verilen önemi gösteriyor. 2018-Kültür Başkenti Kastamonu Tanıtım Toplantısında valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimiz şehrimizin tanıtılması ve geliştirilmesi için bütün kurumlarca elbirliğiyle çok çalışılması gerektiğini vurgulamışlardı. Bu doğrultuda CİDEFED olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız'' dedi.

Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan kentte yıl boyunca sanattan kültüre pek çok etkinlik düzenlenecek.

Adem Gürer