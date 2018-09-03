Türk dünyasına ortak para önerisi

Balıkesir’de gerçekleştirilecek Uluslararası "Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi" tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 13,5 milyon metrekareyi kapsayan Türk coğrafyasında yaklaşık 400 milyona yaklaşan bir nüfusun varlığına dikkat çekerek “Lisanlar, lehçeler farklı olsa da ortak alfabe oluşturmaya doğru gitmemiz lazım. Belki ortak bir para birimine geçmemiz gerekebilir. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadan belki de kendi para birimlerimizle Türk dünyası ile alışveriş yapabiliriz. Ortak değerlerimiz olur” dedi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi” tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Türk dünyası ile ilgili Kuvayi Milliye şehri Balıkesirimizde uluslararası seviyede Türk kültürü ve medeniyetleri kongresi yapılıyor. Bu kongrenin yapılmasına öncelik eden Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları ve yönetimini kutluyorum. Bu işin içerisinde Balıkesir’in bütün paydaşları var başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere üniversitemizden diğer ilçe belediyelerimize kadar herkes böyle bir organizasyona katkı sağlıyor, herkes üzerine düşeni yapıyor. Bizim ortak değerimiz Türklüğümüz, inançlarımız, medeniyetimiz bizi biz yapan değerler” dedi.

"Türk dünyası geniş bir coğrafyayı kapsıyor"

Kongrenin Balıkesir’de 5-8 Eylül tarihleri arasında Edremit Körfezi'nde başlayacağını belirten Başkan Kafaoğlu, “Yine Burhaniye ve Ören’de üniversitemizin uygulamalı otelinde programlar 4 gün boyunca devam edecek. Türk dünyasından akademisyenler, Türk kültürüne önem veren siyasetçiler bilim adamları, yazarlar ve katılımcılar olacak. İnşallah Balıkesir dolu dolu 4 gün boyunca Türk kültürü ve medeniyetiyle ilgili olarak bütün konular tartışılmış olacak. Jeopolitik konumu itibariyle Türk dünyası batıda Adriyatik Denizi'nden doğuda Doğu Türkistan Turfan havzasına kadar, kuzeyde Sibirya düzlüklerinden, güneyde Kıbrıs adasına kadar geniş bir coğrafyayı kaplıyor. Tüm topraklarıyla düşündüğünüz zaman yaklaşık olarak 13,5 milyon metrekareyi kapsayan bir coğrafya. Bu durum her anlamda tabii ki büyük bir güç ifade ediyor” şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberliğimiz daim olmalı"

Türk dünyasının yıllardır birbirinden ayrı düşürüldüğünü ve değişik sebeplerle birbirleriyle irtibatının kesildiğine vurgu yapan Başkan Kafaoğlu, “Son yüzyılın son çeyreğinde son derece diyaloglarımız, irtibatlarımız artmış, gerek siyasi, gerekse kültürel ve ekonomik yönden Türk devletleri ve Türk topluluklarıyla birlikte stratejik anlaşmalar imzalandı, yardımlaşmalar oldu, siyasi dayanışmalar oldu. Birleşmiş Milletler düzeyinde yapılan oylamalarda güç birliği oluşturuldu ve ortak bir payda olan Türklüğümüzden, inançlarımızdan, medeniyetimizden hareket ederek hep bir ve beraber olmuşuz. Bunun sivil toplum örgütleri olarak bu yakınlaşma ve dayanışmayı daha da arttırmamız lazım. Bu da tabii ki bilim adamından sanatçısına, siyasetçisinden iş adamına kadar herkes kendi bulunduğu noktadan bu tür etkinlikleri arttırarak değişik ülkelerde bir araya gelerek alt yapılarını oluşturmaları lazım. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olması lazım. Güçlenerek her sektörde, her branşta ve konuda devam etmesi lazım” dedi.

"Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım"

Dünya üzerinde 13,5 milyon metrekare coğrafyada yaklaşık 400 milyona yaklaşan Türk nüfusun varlığına dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, “Dünyada haksızlıkların, zulümlerin, gözyaşı ve kanın olmaması için bizim Türk dünyası camiasının sımsıkı birbirine sarılması lazım. Tarih boyunca biz dünyaya hükmettiğimiz zamanlarda dünyaya hep adalet, medeniyet, hanlar, hamamlar götürmüşüz. İmar etmişiz köprüler yapmışız. Bizim sorumluluğumuz altında yaşayan bütün milletler barış ve huzur içerisinde olmuş yaşamış. Bizim yeniden bu barış ve huzur içerisinde yaşanacak ilkimi oluşturmamız lazım. Dünyanın da buna çok ihtiyacı var. Türk dünyası ve Türk kültürünün inançları ve değerleriyle beraber bunu yapabilecek potansiyel ve gücü var. Bu tür mütevazi çalışmaların buna katkı sağlayacağına ben yürekten inanıyorum. Emeği geçen bütün kurum ve kuruluşları başta Türk Ocakları olmak üzere tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"Ortak para birimi ve alfabe gerekli"

Birlik ve beraberliğin arttırılabilmesi için ortak argümanlar da geliştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Kafaoğlu, “Bunlardan birisi hepimiz Türk olmamıza rağmen anlaşamıyoruz bazen. Lisanlar, lehçeler farklı belki bir ortak alfabe oluşturmaya doğru gitmemiz lazım. Tabi bu çalıştaylarla olacak belki ortak bir para birimine geçmemiz gerekebilir. Dünyada son günlerde tartışılan dövizdeki bu spekülasyonlar ortadan kalkmış olur. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadan belki de kendi para birimlerimizle Türk dünyası ile alışveriş yapabiliriz. Ortak değerlerimiz olur. En azından başta kendi para birimlerimizle ticareti yönlendirerek bir güç olduğumuzu dünyaya ilan ederek farkındalığımızı hissettirmiş oluruz” diye konuştu.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları

