Türk ebelerden Kanada çıkarması

Tüm dünyada ebelik mesleği için çok önemli bir yeri olan Uluslararası Ebeler Konfederasyonu [The International Confederation of Midwives (ICM)] Kanada’nın önemli şehirlerinden olan Toronto’da, 113 ülkeden 4 binin üzerinde ebenin katılımı ile 31. kongresini gerçekleştirdi. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’nun her 3 yılda bir gerçekleştirdiği gelenekselleşmiş dünya kongresinde, Türkiye'den Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Doç Dr. Hafize Öztürk Can, Araştırma Görevlisi Zehra Baykal Akmeşe, Araştırma Görevlisi Yeliz Çakır Koçak, Araştırma Görevlisi Sevil Güner, Araştırma Görevlisi Habibe Bay, Adnan Menderes Üniversitesi'nden Porf. Dr. Zekiye Karaçam, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Songül Aktaş, Cumhuriyet Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Burcu Yurtsal olmak üzere 8 akademisyen ebe temsil etti.

Ana tema 'Ebeler: Dünyada fark yaratıyor'

ICM’in üç yılda bir gerçekleştirdiği kongre yıllar içinde ebelerin mesleki ve bilimsel toplantılarının ana odak noktası haline geldiği belirtildi. Kongreden bir gün önce ‘küresel sağlık bakımında ebelerin önemi’ ne dikkat çekmek amacı ile şehrin merkezinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşle, ebelerin anne ve bebek sağlığındaki yerine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak oldu. Kongrenin açılışı ise ülkenin Sağlık Bakanının da katıldığı, çok büyük bir coşku ve ilgi ile gerçekleştirildi. Uluslararası Ebelik Konfederasyonu'nun amacı olarak ise, kadınların üreme sağlığı, yeni doğanların ve ailelerin sağlığını iyileştirmek için doğurgan yaştaki kadınlar için uygun bakım veren sağlık profesyonelleri olarak özerk ebeleri teşvik edip, doğumun normal koşullarda gerçekleşmesini sağlamak üzere ebelik mesleğini küresel düzeyde ilerletmek ve üye dernekleri güçlendirmek olduğu öğrenildi. Bu amaç doğrultusunda Toronto'da yapılan 2017 Kongresi'nin ana teması 'Ebeler: Dünyada fark yaratıyor' olarak belirlendi.

"Bu deneyimler ülkemiz ebeleri ve ebe adaylarının eğitimine bizler tarafından yansıtılacaktır"

Toronto’daki 31. ICM kongresine katılan Ege Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı aynı zamanda Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği (EBEARGE) Yönetim Kurulu Başkanı olan Doç. Dr. Hafize Öztürk Can kongrenin bireysel ve mesleki olarak kazandırdıkları ile ilgili; “Türkiye’den, ülkemizi toplam 4 poster bildiri, 3 sözel bildiri ve 1 çalıştay ile temsil ettik. Kongre bilimsel programına katılmanın dışında, şehrin önemli üniversitelerinin ebelik bölümlerini, doğum merkezlerini ve doğum hastanelerini ziyaret ederek yerinde gözlem yapma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Kanada’nın doğum politikalarına ilişkin fikir sahibi olduk ve ebelerin yönettiği doğum merkezlerinin önemli yeri olduğunu gördük. Tüm bu deneyimler ülkemiz ebeleri ve ebe adaylarının eğitimine bizler tarafından yansıtılacaktır. Türkiye’de her yıl binin üzerinde ebenin sağlık bakım hizmetleri içinde yer aldığı düşünüldüğünde bu kongreye katılım farkındalıkların oluşması ve yayılması adına önemlidir” dedi.

Türkiye’den bir ilk

ICM Kongresinde Türk ebelerin çalıştayı

Yarım asırdan fazladır gerçekleştirilmekte olan ICM Kongrelerinde bu yıl ilk kez 2 ebe akademisyen Türkiye'yi gururlandırdı. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim elemanları Araştırma Görevlisi Yeliz Çakır Koçak ve Doç. Dr. Hafize Öztürk Can bu kongrede bir ilki gerçekleştirdi. Türk ebelerin gerçekleştirdiği ‘Doğum Öncesi Desteği için Masaj Terapisi Teknikleri’ isimli çalıştaya tüm dünyadan 46 ebe katıldı. Katılımcıların 'Türk ebelerden masaj öğrendik' dedikleri çalıştaya ilişkin Araştırma Görevlisi Yeliz Çakır Koçak şunları söyledi: “Doktora tezimi gebe masajı üzerine yapıyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek adına uzun zamandır emek veriyorum. Gelişmiş ülkelerde yaygın kullanımı olan gebe masajına ilişkin 2015 yılında Amerika Boston’a giderek sertifika programına katıldım. Gebe masajı ile ilgili ebelerde farkındalık yaratmak amacı ile de Toronto’da bu çalıştayı gerçekleştirdik. Amerika’daki eğitmenim Carole Osborne ve Hafize Öztürk Can ile birlikte planladığımız çalıştayın hedefine ulaştığını düşünüyorum. Bu çalıştayı ICM kongresinde gerçekleştirmiş olmak benim için çok büyük bir onur. Bu çalıştay, kariyerim açısından gerçekten önemli bir yer tutuyor.Ama benim için daha da önemlisi ülkemi, üniversitemi ve mesleğimi gururla temsil etmiş olmak ve bundan sonra yapılacak çalıştaylar, sempozyumlar için ilk adımı atarak, meslektaşlarımı cesaretlendirmek oldu” dedi.

