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Türk elçiliğine saldıran 4 şüpheli aranıyor

Danimarka Polisi, Türkiye’nin Danimarka Büyükelçiliği binasına saldırıda bulunan 4 şüphelinin arandığını bildirdi.

Türk elçiliğine saldıran 4 şüpheli aranıyor

19 Mart 2018 15:18

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Hellerup semtinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik binası dün gece molotof kokteyliyle saldırıya uğradı. Gece 02.54 sularında Rosbaekvej/Vesteragervej sokakların kesiştiği köşede bulunan büyükelçilik binasına 4 adet molotof kokteyli atıldığı belirtilirken, polis 4 saldırganın arandığını açıkladı. 

Türk Büyükelçilik binasına atılan molotof kokteylinin, Büyükelçi Uğur Kenan İpek’in çalışma odasının bulunduğu birinci kattaki pencereye özellikle atılması dikkat çekti. Büyükelçilik binasının hemen yanında bulunan Konsolosluk binasına herhangi bir saldırı olmazken, binada yanmadan ötürü hasar olduğu belirtildi. 

Kopenhag polisinden Henrik Moll medyaya yaptığı açıklamada, Büyükelçilik binasına molotof kokteyli atıldığı sırada devriye gezen bir polis arabasının eşkâllerini göremediği iki kişinin kaçtığını gördüğünü, onları takip etmek yerine yangının yayılmaması için söndürmeye odaklandıklarını söyledi. Polis bu sabah yaptığı yeni bir açıklamada, büyükelçilik binasına 4 molotof kokteylin atıldığını ve 4 kişinin arandığını belirtti. 

Türkiyenin Danimarka Büyükelçiliğine saldırı Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne saldırı

Saldırganların eşkâlleri konusunda Büyükelçilik binasıyla birlikte çevrede mevcut binalarda bulunan tüm kameraların toplanmaya başlandığını belirten polis yetkilileri, saldırıyı yapanların kim olduğunu ve ne amaçla yapıldığını şimdiden söylemenin erken olduğunu bildirdi. 

Tren seferleri durdu 

Türkiye Büyükelçiliği binasına yapılan molotof kokteylli saldırı sonrası, binaya yakın olan Svanemöllen istasyonundan tüm tren seferleri sabah 06.00’ya kadar durduruldu. 

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Kenan İpek bir açıklama yapmazken, polis elçilik binası etrafında sıkı güvenlik önlemleri alırken saldırganların yakalanması için harekete geçildiğini bildirdi.  

 

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