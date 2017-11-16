Diğer
Kategoriler

Türk Eximbank, Tayland Eximbank ile iş birliği anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, Tayland Eximbank ile Türk ve Taylandlı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki kurum tarafından ortak finansman sağlanması konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, Tayland Eximbank ile iş birliği anlaşması imzaladı

16 Kasım 2017 09:27

Türk Eximbank açıklamasına göre, Tayland Eximbank ile 14 Kasım’da bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayı Türk Eximbank adına Genel Müdür Adnan Yıldırım imzaladı. Türk ve Taylandlı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki kurum tarafından ortak finansman sağlanması, her iki ülke ihracatçılarının faydalanacağı yeni ürünler oluşturulması, sigorta alanında işbirliği yapılması ve karşılıklı bilgi alışverişi sağlanmasını öngören anlaşma, son dönemde Türkiye ile Tayland arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler açısından da önem taşıyor.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, imzalanan iş birliği anlaşmasının iki ülke ticaretine olumlu katkı yapmasını ve Türk ihracatçıların Tayland’daki varlığını artırmasını beklediğini belirtti.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç