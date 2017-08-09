Türk Eximbank’ın reeskont kredilerinde faiz indirimi yapıldı

Türk Eximbank’ın reeskont kredilerinde faiz indirimi ve kobilere ilave kaynak tahsisi hakkında Ekonomi Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin “Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için finansman maliyetlerini ve faizleri düşürüyoruz” ifadesi yer aldı. Bu bağlamda reeskont döviz kredisi faiz oranlarında 10’ar baz puanlık yüzde 20’ye varan oranlarda indirime gidildiği bildirildi. Açıklamaya göre, 4 ay vadeli reeskont döviz kredilerinin faiz oranı LIBOR/EURIBOR+0,40 olurken 8 ay vadeli kredilerin faiz oranı da LIBOR/EURIBOR+0,65’e çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk Eximbank ülkemiz ihracatını ve döviz kazandırıcı hizmetlerini uygun maliyetli kredi ve sigorta programları ile desteklemektedir. Son dönemde Türk Eximbank, hem kaynaklarını çeşitlendirmeyi hem de kendi finansman maliyetleri düşürmeyi başarmıştır.Klasik bankacılık anlayışını bir kenara bırakarak maliyetlerin düşüşüyle ortaya çıkan yeni imkanları ihracatçımıza sunmaya; ihracatçımızın finansman yükünü azaltmaya kararlıyız. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için Eximbank’ın uyguladığı faizleri ve finansman maliyetlerini düşürüyoruz.

Bu nedenle Reeskont Döviz Kredisi faiz oranlarında 10’ar baz puanlık yüzde 20’ye varan oranlarda indirime gitme kararı aldık. Bu sayede, 4 ay vadeli reeskont döviz kredilerinin faiz oranı LIBOR/EURIBOR+0,40 olurken 8 ay vadeli kredilerin faiz oranı da LIBOR/EURIBOR+0,65’e çekilmiştir. Ayrıca 6 aya kadar vade ile kullandırılacak Reeskont Döviz kredilerinde LIBOR/EURIBOR+0,50 faiz oranı uygulaması başlatılmıştır. Böylece bir yandan vade çeşitliliği artırılırken ihracatçıların katlandığı finansman maliyetleri de daha aşağı çekilmiştir.

Hedefimiz ihracata destekte dünya liderliği

Eximbank şuan dünya Eximbankları içinde ihracata oran olarak en fazla destek veren 2. banka konumunda. Hedefimiz bu alanda kısa süre içinde dünya birinciliğine yükselmektir. Diğer taraftan, ülkemiz imalat sanayinde önemli bir rolü olan ve toplam ihracatın yarısından fazlasını gerçekleştirmesine rağmen Türk Eximbank’ın uygun maliyetli reeskont kredilerine ulaşmakta güçlük yaşayan KOBİ’lerimizin, finansman sorunlarını çözmek amacıyla Bankanın öz kaynağı ile kısıtlı olan TL kredilerin öncelikle KOBİ’lere yönlendirilmesine karar verilmiştir.

KOBİ’lere ilave 2 milyar 500 milyon TL kredi

Yeni uygulama ile önümüzdeki dönemde Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve İhracata Hazırlık Kredisi sadece KOBİ’lere kullandırılacak olup, bu kapsamda KOBİ’lere ilave 2 milyar 500 milyon TL kredi sağlanacaktır. Hedefimiz, her geçen gün daha uygun finansman imkanları ile üreticimizin ve ihracatçımızın yanında yer alıp, üreticimizin enerjisini finansmandan ziyade üretime, katma değere ve istihdama yoğunlaştırmasını sağlamaktır”.

