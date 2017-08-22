Türk Eximbank'tan ihracatçılara büyük destek

MÜSİAD İzmir Şubesi, Ağustos ayı Dost Meclisi toplantısı nedeniyle Balçova Termal Otel'de bir araya geldi. Çok sayıda MÜSİAD üyesinin yer aldığı toplantıya onur konuğu olarak Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım katıldı. ''Türk Eximbank Kredi ve Faaliyetleri'' konulu toplantıda Eximbank'ın sunduğu fırsatlar ele alındı. Programın açılış konuşmasını MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü yaptı. İhracat yapmanın önemine değinen Ülkü, ''Hepimiz iş adamı olarak ve MÜSİAD ailesinin birer ferdi olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak adına, ülkemize döviz kazandırmak için ihraacatı arttırmalıyız. İhraacatı arttırmak için yeni bir sefeberlik başlatıp, hem teşfiklerden faydanlanmak hem de örnek olarak ülkemize katkı sağlamak vesilesi ile inşallah hepimizi birer ihracatçı oluruz.'' dedi.

Türkiye'nin en ucuz kredisi Türk Eximbank'ta

Ülkü açılış konuşmasının ardından kürsüyü Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a bıraktı. Yıldırım, MÜSİAD üyelerine Türk Eximbank'ın kredi olanaklarını ve Eximbank'ın faaliyetlerini anlattı. Görevde bulunduğu sürede ihracatçılar ve sanayicilerle buluştuğunu belirten Yıldırım, yaptığı toplantılar neticesinde ihracatçı sayısında yüzde 15'lik bir artış olduğunu söyledi. Ayrıca Yıldırım, Türkiye'nin en ucuz kredisinin Türk Eximbank'ta olduğunu ve Türk Eximbank ile çalışanların ihracatçıların avantajlı olacağını vurguladı. Öte yandan, Adana, Bursa ve Denizli'de şubelerinin bulunduğunu hatırlatan Adnan Yıldırım, çalışmalarını sürdüklerini ve Kayseri, Antalya ve Konya'da da şube açma kararı aldıklarını kaydetti. 2017'nin 7 aylık döneminde ihracatçılara 22 milyar dolar finansman destek sağladıklarını ifade eden Yıldırım, ''İlk yedi ayda finansman desteğini dolar bazında yüzde 18 arttırdık. Bu ivmeyle gidersek 2017'de ihracatçılara 40 milyar dolar finansman desteği sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmasını bitiren Adnan Yıldırım, MÜSİAD İzmir üyelerinin Türk Eximbank hakkında merak ettikleri sorularını yanıtladı. Yıldırım, program sonrası MÜSİAD İzmir üyeleri ile birlikte toplu fotoğraf çekimi yaptırdı.

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi

