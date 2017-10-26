Türk firmalar dünya pazarına Match4ındustry ile açılıyor!

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden firmalar Türkiye pazarından stratejik ortaklarını bulmak ve Türk firmalar ile ticari ve teknolojik iş birliği yapmak amacı ile Kocaeli ’ye geliyor. Etkinlik kapsamında, işbirliği yapmak isteyen bölgemiz firmaları arzu ettikleri takdirde yabancı firma yetkililerini işletmelerinde ağırlayabiliyor.

Match4Industry ile katılımcı firmalar sektörün önde gelen dünya şirketlerine ürünlerini ve hizmetlerini sunuyor, fırsatları keşfederek önemli bağlantılar kurabiliyor, endüstrideki son gelişmeleri takip ediyor ve iş ağlarını genişletebiliyorlar.

Türk firmalar için katılım ücretsiz

Türk firmalarının katılımının ücretsiz olduğu Match4Industry etkinliği kapsamında; Otomotiv Yan Sanayi, Makina ve Metal, Plastik ve Kauçuk, Lastik, Kimya (Oto Boya ve Bakım Ürünleri), Yapı ve Yapı Materyalleri, Enerji, Çevre, Elektrik-Elektronik, Bilişim ve İletişim Teknolojileri sektörleri yer alıyor.

2016 yılında, 50’nin üzerinde yabancı firmanın katılımıyla 737 iş görüşmesi gerçekleştirildi.2016 yılında beşincisi gerçekleşen etkinlikte; 150 yerli firmanın ve Hollanda, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Malta, Sırbistan, Tunus, Macaristan, Kosova, Özbekistan’dan olmak üzere 50’nin üzerinde yabancı firmanın katılımıyla 737 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

02-03 Kasım tarihinde altıncısı gerçekleşecek olan Match4Industry etkinliğine katılımın geçen senelere oranla daha fazla olacağı bekleniyor. Match4Industry, firma profillerinin online sistemde yayınlanması, ikili iş görüşmelerinin organizasyonu, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce tercüme hizmetlerini etkinlik süresince katılımcılarına sunuyor.

