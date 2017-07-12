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Türk fotoğrafçı Londra’da finalist

Fotoğrafçı Sebahat Ersoy, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'London International Creative Competition' yarışmasında finale yükseldiği için LICC Kupası almaya layık görüldü.

Türk fotoğrafçı Londrada finalist

12 Temmuz 2017 11:46

Fotoğrafçı Sebahat Ersoy, 2011-2016 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan Anadolu'nun Kadınları adlı fotoğraf serisi ile İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 'London International Creative Competition' yarışmasında finalist oldu ve LICC Kupası almaya layık görüldü. Resim, fotoğraf, sanat tezi, ürün tasarımı, müzik, film, performans, yerleştirme, grafik tasarım, reklam, moda, tekstil, mimari tasarım, heykel gibi pek çok alanda üretimde bulunan sanatçıların başvurduğu yarışmasının jürisinde küratörler, galeri yöneticileri, sanat eleştirmenleri, mimarlar, fotoğraf editörleri yer alırken, yarışmada finalist olmanın ilk 15'e girip LICC kupası almaya hak kazanmak anlamına geldiği bildirildi. Binlerce başvuru alan yarışmada kısa listeye giren ve mansiyon alan çalışmaların sayısının ise 270 civarında olduğu açıklandı.

'Anadolu’nun Kadınları' adlı fotoğraf serisi ile yarışmada finalist olan Sebahat Ersoy'un sanat görüşüne dair detaylar içeren 'Fotoğraf Sanat mıdır?' adındaki sanat tezi de aynı yarışmada mansiyona layık görüldü. Çalışmalarının ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sebahat Ersoy, "2011-2016 yılları arasında çektiğim fotoğraflardan oluşan 'Anadolu'nun Kadınları' adlı fotoğraf serisi ile yarışmada finalist olmak ve LICC Kupası’nı almak onur verici. İlham kaynaklarımdan biri olan Anadolu'nun kadınlarını bilindik anlatıların ötesinde kayda alma çabam sürecek" dedi.

Fotoğrafın sanat olup olmadığına dair bir sanat tezi yazan Sebahat Ersoy, Fotoğraf sanat mıdır? sorusu için ''Fotoğraf tabii ki sanattır eğer özgün bir boyutu varsa. Orada bulunan herhangi birinin çekebileceği, özgün bir yönü olmayan bir fotoğraf sadece belgedir ve sanat değildir. Özgün bir boyutu olan, üretici bir bakışa sahip bir fotoğraf ise bambaşkadır ve sanattır. Sanatçı, manzarası zaten bilinen, herkesin baktığı bir pencereden bakmaz. Sanatçı o ana kadar görülmemiş bir manzaraya açılan yeni bir pencere oluşturur. Sanatı çok değerli yapan da budur bence. Hiçbir özgün boyutu olmayan, sadece belge niteliği taşıyan fotoğrafların sanat olduğunu iddia etmek ise düşük bir bilincin tavrıdır ve başlıktaki sorunun çok sık sorulmasının en önemli nedenlerinden biridir" diyerek fotoğrafın özgün ve üretici bir bakışa sahip olduğu zaman sanat değeri kazandığını vurguladı. 


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