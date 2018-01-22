Türk futbolunda Cavcav’sız bir yıl geçti

Başkent kulübüne 37 yıl başkanlık yapan ve geçen sene 22 Ocak’ta yani 81 yaşında hayata veda eden İlhan Cavcav, vefatının üzerinden geçen bir yıl münasebetiyle sevenleri tarafından Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanındaki mezarı başında dualarla anıldı. Cavcav’ın eşi Nazan Cavcav ve şu an Gençlerbirliği Kulübü’nün Başkanı olan büyük oğlu Murat Cavcav, dua esnasında duygulu anlar yaşadı.

“Sanki dün gibi ve bir yıl olmamış gibi”

Mezar başında bir açıklama gerçekleştiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve merhum İlhan Cavcav’ın oğlu Murat Cavcav, “Babamızı bir yıl önce kaybettik fakat zaman çok çabuk geçiyor sanki dün gibi ve bir yıl olmamış gibi. Bizi burada yalnız bırakmayan tüm dostlarıma, taraftarımıza ve Gençlerbirliği’ne gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Babamızın mekanı cennet olsun. Huzur içinde yatsın” dedi.

“Onu en iyi şekilde temsil etmek benim boynumun borcu”

“Babam bizlere güvensin” diyen Murat Cavcav, sözlerine şöyle devam etti: “Hiç merak etmesin onu en iyi şekilde büyük oğlu olarak temsil etmek benim boynumun borcudur. Babam 40 yılı aşan bir süre bu kulübe hizmet etmiş duayen bir başkan. Bunu inkar etmek mümkün değil. Bende onun büyük oğlu olarak bu güzel bayrağı en iyi yerlere taşımak için elimden geleni yapacağım.”

“İlhan Cavcav babamız gibiydi”

Gençlerbirliği kulübünün futbolcusu Uğur Çiftçi ise İlhan Cavcav’ın başkandan öteye babası gibi olduğunu belirterek, bir yıl olduğunu ve zamanın çok hızlı geçtiğini vurguladı. Cavcav’ı çok özlediğini ama elinden dua etmekten başka bir şey gelmediğini söyleyen Çiftçi, “Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

“Akrabam olsa bu kadar ağlamazdım herhalde”

Gençlerbirliği kulübünün bir başka futbolcusu Ahmet Oğuz, duygularını şöyle anlattı:

“İlhan başkanım benim için inanılmaz değerliydi. Öldüğü zaman iki üç gün ağladığımı biliyorum. Akrabam olsa bu kadar ağlamazdım herhalde. Ben onu çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin.”

Cavcav’ın mezarı başına, eşi Nazan Cavcav, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve büyük oğlu Murat Cavcav, Kardeşi Önder Cavcav, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği futbolcularından Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp personeli yanı sıra taraftarlar geldi ve dualar ederek Cavcav’ı andılar.

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın