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Türk futbolunun eski hakemleri Başkentte bir araya geldi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı ve Süper Lig hakemlerinden 85 yaşındaki Ahen Tüzün, “Ali Palabıyık ve Yaşar Kemal Uğurlu’nun maçlarını izliyorum çok farklı görüyorum ve kendilerini kutluyorum” dedi.

Türk futbolunun eski hakemleri Başkentte bir araya geldi

03 Ocak 2018 15:28

En genci 55, en yaşlısı 85 yaşında olan ve geçmişte Süper Lig’de düdük çalan duayen hakemler Ankara’da bir araya geldi. Geçmişte Süper Lig’de düdük çalan duayen hakemlerden 74 yaşına giren Burhan Koçak’ın doğum gününde bir araya gelen Başkent’in eski hakemleri günümüzün futbolunu ve hakemliğini konuştu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı ve Süper Lig hakemlerinden 85 yaşındaki Ahen Tüzün günümüzün hakemleri ve yorumcu hakemleri eleştirdi. Tüzün, “2018’in başında sevgili hakem arkadaşlarımla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hakem nesli kuşaktan kuşağa bütün söylenenlere rağmen aşama yaparak geliyor. Bütün söylenenlere rağmen derken şunu kast ettim, Yorumcu hakemler özellikle eski hakemler, onlarında görevlerini yaptıklarına inanıyorum. Sahada görev yapan hakemle, kendilerinin görev yaptıkları pozisyonlar eşit değil. Bir pozisyonu 6 defa önce ve sonra seyredip onları insafsızca eleştirmemek lazım. Şimdiki genç kuşak hakemler işlevi çok daha ileri götürecek. Türkiye’ye FIFA ve UEFA neslinde daha itibarlı gösterişli hakemler kazanılmasına vesile olacaktır” dedi.

Gönülden gelen bir dileğinin olduğunu belirten Ahen Tüzün, “Bugün futbol federasyonun elinde bulunan bu imkanlar, eğer Yılmaz Tokat dönemindeki federasyonun elinde olsaydı, Türk hakem nesli ve Türk futbolu bugün Avrupa mesafesinde olurdu” değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişteki hakemler ile dönemin genç nesil hakemleri arasındaki artı ve eksilere değinen Tüzün, “Artı eskilerin tecrübesidir. Şimdiki arkadaşlarımızın doğaldır ki tecrübesizliği var, genç oldukları için. Bunları süratle telafi ediyorlar. Ankaralı Hakem arkadaşlarımızdan, Ali Palabıyık ve Yaşar Kemal Uğurlu’nun maçlarını izliyorum çok farklı görüyorum ve kutluyorum kendilerini” ifadelerini kullandı. 

Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun

 

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