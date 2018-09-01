Türk futbolunun yıldızları Çanakkale’de

2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale 18 Mart Stadyumunda ‘2018 Troya Yılı Yıldız Futbolcular-Boğazgücü Masterlar Dostluk’ maçı gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı karşılaşmayı, Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne Aziz Sinan Alp, Galatasaray daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray ve Milli Takım’ın eski yıldız futbolcusu Ergün Penbe, “Troya Turnuvası için buradayız. Dostluk maçı için, eski arkadaşlarımızla buraya geldik. Çok da güzel karşılandık. Çanakkale zaten şehitlerimizin olduğu bir şehir. Doğal güzellik olarak da çok güzel şehirlerimizden bir tanesi. Daha önce gelmeyen arkadaşlarımızda vardı. Onlar içinde güzel oldu. Göremediğimiz birçok eski oyuncularla beraber olacağız. Buraya gelen izleyicilere güzel dakikalar yaşatmak istiyoruz. Onlara keyif vermek istiyoruz. Tabii eskisi gibi değiliz. Baktığımız zaman ben futbolu bırakalı 10 yıl olmuş. Daha uzun yıllar önce bırakan arkadaşlarımızda var. Elimizden geldiğince onlara görsel bir şölen sunmaya çalışacağız. İnşallah bir sakatlık kaza bela olmaz” dedi.

Boğazgücü Masterlar oyuncusu Ramazan Güleç ise “2018 yılı Troya yılı olarak kabul edildi. Bu bağlamda Galatasaray ve Milli Takımda forma giymiş eski oyuncularla aynı sahada olmak anlatılmaz yaşanır” diye konuştu.

Dostluk maçında Türk futbolunun efsane oyuncuları Ergün Penbe, Emre Aşık, Hasan Kabze, Kerem İnan, Mert Korkmaz, Murat Önür, Bekir Gür, Engin Baytar, Yetkin Etkin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli oyuncu yer aldı. Karşılaşma için sahada bulunan yıldız futbolcuları izlemeye gelen taraftarlar, alkış ve tezahüratlarıyla destekte bulundu.

Karşılaşma öncesi Ergün Penbe, Emre Aşık ve Mert Korkmaz’a protokol tarafından teşekkür plaketi verildi. Başlama düdüğüyle 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanan ‘2018 Troya Yılı Yıldız Futbolcular-Boğazgücü Masterlar Dostluk’ maçını 7-1’lik sonuç ile Yıldız Futbolcular kazandı.