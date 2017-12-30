Türk gemi kaptanının, Bulgaristan karasularında ölümünde ihmal iddiası

Önceki gün Kartal’dan Romanya’ya gitmek üzere kuru yük gemisi ile denize açılan 30 yıllık kaptan Şeref Bıçakçı, Bulgaristan açıklarına vardığında gemi içinde aniden rahatsızlandı. Yardımcılarına haber veren Kaptan Bıçakçı, daha çok fenalaşınca iddiaya göre Bulgaristan’daki yetkililer ile telsizler irtibata geçildi. Ancak irtibata geçilen yetkililerden olumlu yanıt ve yardım gelmedi. Olay sonrası yardımcı kaptan tarafından gemi, İğneada açıklarına getirildi. Gemi içerisine gelen sağlık ekipleri ise Kaptan Bıçakçı’nın öldüğünü anladı. Olay sonrası gemi firması tarafından aileye haber verildi ve gemi de İstanbul’a getirildi.

"Canı yanan taraf biziz"

Babasının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadığını aktaran Evren Bıçakçı, babasının ölüm haberini şirket yetkilileri tarafından telefonla verildiğini söyleyerek, "Bizi akşamüstü 17.30 sıralarında şirket yetkilileri aradı. Babamızı kaybettiğimizi söylediler. O an cevap veremedik bir şey diyemedik. Çoğu yeri aradık bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Sonra gece saat 03.00 gibi Sarıyer’e geldik. Sarıyer Sahil Güvenlik’ten babamızın cenazesini alacağımızı söylediler. Bizden önce acente yani denizcilik firması avukatları ve yetkilileri ile birlikte gemiye çıkmak istemiş sahil güvenlik uyarı çekmiş çıkmaması konusunda. Sonrasında Sahil Güvenlik ile birlikte savcılığın verdiği bir onay ile bize gemiye çıktıklarını söylüyorlar. Ortada bir ölüm var bu benim canım, babam. Eğer karşı taraflardan birisinin o sırada gemiye çıkması orada olması gerekiyorsa bizim de orada olmamız gerekiyor. Eğer bir taraf söz konusu ise biz de bir tarafız canı yanan taraf biziz" dedi.

Bulgaristan’dan haber gelmedi iddiası

Babasının kalp krizi geçirdiği sırada yanındakilere kalbinin ağrıdığını söyleyerek masaj yaptırdığını kaydeden oğul Bıçakçı, babasının ölümü ile ilgili birçok şüpheli nokta olduğunu söyledi. Bıçakçı, "İkinci kaptan Bulgaristan’a haber veriyor yani öyle söylediler geçip geçmediğini de bilmiyoruz. Yaklaşık bir saat haber alınamamış. Daha sonra haber alınamayınca gemi ters çevrilerek İğneada’ya yöneltilmiş. İkinci kaptan İğneada’ya çevirmiş gemiyi. İğneada’da sağlık ekipleri gelmiş ama zaten o sırada babam ölmüş. Bulgaristan’dan niye hiçbir ekip gelmemiş biz hiçbir cevap bulamıyoruz. Şüpheli şeyler var. Gemi yetkileri ve avukatlar neden gemiye çıkmak istiyor. Yani neden gemiye bize haber vermeden çıkmak istedi. Biz sonuç istiyoruz, bir açıklama yapsınlar bizlere" diye konuştu.

Öte yandan Kaptan Bıçakçı'nın cenazesi de Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Bursa'ya götürüldü.

Murat Delice