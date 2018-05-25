Diğer
Kategoriler

Türk gemisine saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, Yemen'de Husiler tarafından Saleef Limanı’na buğday taşıyan bir Türk kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından alarma geçildiğini duyurdu.

Türk gemisine saldırıyla ilgili Beyaz Saraydan açıklama

25 Mayıs 2018 19:10

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, bugün yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen kıyılarına 70 mil uzaklıktaki bir Türk kargo gemisini vurması sonucu alarma geçtiğini açıkladı.

Açıklamada Türk gemisinin Yemen’in El-Hudeyde kentinin yakınlarındaki Saleef Limanı’na 50 bin metrik ton buğday taşıdığı aktarıldı. Beyaz Saray açıklamada, Husi milislerinin bu saldırı ile birlikte bölgede ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2216 sayılı kararının uygulanmasının gerektiği belirtildi. 

BMGK'nın 2216 sayılı kararı, Yemen’de güvenlik düzenlemeleri gerçekleştirilmesi, Husiler ve Salih yanlılarının ele geçirdiği kentlerden çekilerek silahları devlete teslim etmesini, kamu kurumlarının yeniden düzenlenmesi, yönetim şekli ile alakalı kapsamlı siyasi diyaloğa devam edilmesi ile mahkûm ve tutukluların serbest bırakılması için bir komite oluşturulmasını öngörüyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç