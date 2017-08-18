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Türk gurbetçi Almanya’da bağımsız milletvekili adayı oldu

Almanya’da 24 Eylül tarihinde yapılacak olan Federal Meclis seçimlerinde, Türk kökenli Burhanettin Datlı (51), Duisburg şehrinden bağımsız milletvekili aday olduğunu açıkladı.

Türk gurbetçi Almanyada bağımsız milletvekili adayı oldu

18 Ağustos 2017 11:20

Almanya Federal Meclis seçimlerine haftalar kala seçim yarışına Türk kökenli milletvekili adayları da katılmaya başladı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde belediye meclis üyesi olarak da görev yapan Datlı, seçimlerde Duisburg halkına güvendiğini ve kendisini şanslı gördüğünü belirtti.

Duisburger Alternative Liste (DAL) Başkanı Rainer Grün ile birlikte açıklamalarda bulunan Burhanettin Datlı, “Bugüne kadar siyasetin hep bir noktasında yer aldım. Artık aday olmamın da vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bazı siyasi partiler teklif yapsa da, bu teklifleri uygun görmedim. Nedeni de ortada. Bugüne kadar mevcut partilerden seçilen adayların, buradaki Türk toplumuna hiçbir katkısı olmadı. Diğer taraftan bu partilerin son aylardaki Türkiye politikası da ortada. Bizim ana hedefimiz burası. Dolayısıyla, fazlasıyla sorunlar birikti. Hiçbir ayrım yapmadan çalışmalarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Duisburg halkı her şeyin en güzeline layık. Onlara güveniyorum. Güçlü, bana inanan bir kitle ve ekibimiz var. Türk sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını yakından biliyorum. Onlarla zaten adeta iç içeyiz. Bu bölgede tek bağımsız Türk kökenli adayım. Seçim bölgem Duisburg’un kuzeyi, Meiderich, Beeck, Ruhrort, Hamborn ve Laar gibi ilçeler den oluşuyor. Dolayısı ile buradaki insanlardan destek bekliyorum” dedi.

GRÜN: “İÇİMİZDEN BİRİ”

DAL Başkanı Rainer Grün de, şu açıklamaları yaptı:

“İçimizden biri olan arkadaşımız Burhanettin Datlı’ya destek veriyoruz. Bölgeyi iyi tanıyan ve burada yaşayan insanların sorunlarına hakim bir arkadaşımız. Mutlaka onun mecliste olması gerektiğini düşünüyoruz. Burhanettin Datlı’yı destekliyoruz. Vatandaşlarımızı mutlaka oy kullanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Burhanettin Datlı, sigorta işi ve futbol hakemliği de yapıyor. Datlı, evli ve üç çocuk babası.

Mustafa Tığlı

Etiketler: almanya, Türk gurbetçi


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