Aslan Neferler Tim’den yapılan açıklamada, “Dün geceden beri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi İnternet sayfasına saldıran Anonymous’un resmi web sitesi Anonhq.com tarafımızca çökertilmiştir. Sık sık IP değiştiren Anonymous bir ara live versiyona geçmiştir. Görsellerde zaten İngilizce sayfanın çöktüğü ve bedava versiyondan 5 saniyelik cloudflare uygulaması ile erişim sağlandığı açıklanmaktadır. Bu grubun arkasındaki tüm ülkelere saldırılarımız da gelecektir. Ayrıca Anonymouscuların mail sistemi de tarafımızca çökertilmiştir. Misilleme olarak İngiltere Merkez Bankası’nın Bankofengland.co.uk adlı web sitesi tarafımızca hedef alınmıştır. Sık sık IP değişen Anonymous’a saldırımız devam edecektir” denildi.

Aslan Neferler Tim, internet sitelerine yapılan bu saldırılar ile ilgili görselleri de paylaştı.

Emrah Kızıl