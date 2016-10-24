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Türk Hacker Grubu Anonymous’u hedef aldı

Türk Hacker grubu Aslan Neferler Tim, dün geceden beri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi internet sayfasına saldıran hacker grubu Anonymous’un resmi web sitesini çökertti. Misilleme olarak da İngiltere Merkez Bankası’nın resmi web sitesine saldıran Aslan Neferler Tim, bu grubun arkasındaki ülkelere de saldırılar yapılacağını açıkladı.

Türk Hacker Grubu Anonymousu hedef aldı

24 Ekim 2016 23:46

Aslan Neferler Tim’den yapılan açıklamada, “Dün geceden beri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi İnternet sayfasına saldıran Anonymous’un resmi web sitesi Anonhq.com tarafımızca çökertilmiştir. Sık sık IP değiştiren Anonymous bir ara live versiyona geçmiştir. Görsellerde zaten İngilizce sayfanın çöktüğü ve bedava versiyondan 5 saniyelik cloudflare uygulaması ile erişim sağlandığı açıklanmaktadır. Bu grubun arkasındaki tüm ülkelere saldırılarımız da gelecektir. Ayrıca Anonymouscuların mail sistemi de tarafımızca çökertilmiştir. Misilleme olarak İngiltere Merkez Bankası’nın Bankofengland.co.uk adlı web sitesi tarafımızca hedef alınmıştır. Sık sık IP değişen Anonymous’a saldırımız devam edecektir” denildi.

Aslan Neferler Tim, internet sitelerine yapılan bu saldırılar ile ilgili görselleri de paylaştı. 

Emrah Kızıl

Etiketler: Anonymous’u hedef aldı, Aslan Neferler Tim, Türk hacker grubu


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