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Türk hackerlar Bild’i hedef aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için attığı manşette ‘Diktatör’ ifadesini kullanan Alman Bild gazetesine Aslan Neferler Tim adlı hacker grubundan sert cevap geldi.

Türk hackerlar Bildi hedef aldı!

06 Kasım 2016 22:18

Aslan Neferler Tim adlı hacker grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘Diktatör’ manşetini atan Alman Bild gazetesinin resmi internet sitesinin 30 sunucudan 25’ini çökertti. Konu ile ilgili gruptan yapılan yazılı açıklamada, “Aslan Neferler Tim olarak Bild Gazetesi’nin yaptığı alçaklığa sessiz kalamazdık, kalmadıkta. Bu gerçekleşen Cumhurbaşkanına alçakça ‘Diktatör’ diye manşet atan Bild Gazetesi’nin resmi web sitesi ve hizmet aldığı 30 sunucudan 25’i çökertilirken ayrıca bu gazetenin web sitesini dizaynını ve tasarımını yapan Axelspringer firmasınında web sitesi çökertilmiştir. Almanya’ya saldırılarımız artarak devam edecektir. Aslan Neferler Tim olarak ülkemizi hedef alan tüm ülke kurum ve kuruluşlara anında cevabı verilecektir” denildi.

Etiketler: bild gazetesi, hedef aldı, Türk hackerlar


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