Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Hollanda’nın en büyük partilerinden biri olan aşırı sağcı PVV’nin lideri Geert Wilders’in geçtiğimiz günlerde, "Sınırları kapatalım. Artık Türkler girmesin. Hollanda'ya artık bir tane bile Türk gelmesin" açıklamasından sonra ve önceki gün Hollanda Parlamentosuna verilen, Türkiye’ye yapılan Avrupa Birliği yardımlarının dondurulmasına ilişkin önergeden sonra partinin, www.pvv.nl internet sitesini erişime kapattığını duyurdu. Aslan Neferler Tim, sitenin erişime kapatıldığının görselini de paylaştı.

Emrah Kızıl