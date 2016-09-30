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Türk Hackerlar, Hollanda partisini hedef aldı

Türk Hackerlar, Hollanda’nın en büyük partisi konumunda olan aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) internet sitesini erişime kapattı.

Türk Hackerlar, Hollanda partisini hedef aldı

30 Eylül 2016 10:38

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Hollanda’nın en büyük partilerinden biri olan aşırı sağcı PVV’nin lideri Geert Wilders’in geçtiğimiz günlerde, "Sınırları kapatalım. Artık Türkler girmesin. Hollanda'ya artık bir tane bile Türk gelmesin" açıklamasından sonra ve önceki gün Hollanda Parlamentosuna verilen, Türkiye’ye yapılan Avrupa Birliği yardımlarının dondurulmasına ilişkin önergeden sonra partinin, www.pvv.nl internet sitesini erişime kapattığını duyurdu. Aslan Neferler Tim, sitenin erişime kapatıldığının görselini de paylaştı.

Emrah Kızıl

Etiketler: Hollanda, Türk hackerlar


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