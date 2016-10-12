Irak Başbakanı Haydar El-Abadi, yaklaşan Musul operasyonu öncesinde Türkiye’yi tehdit ederek, "Irak’taki Türk askerinin yerinden kıpırdamamasını tavsiye ediyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamalara sert bir dille karşılık veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin, Irak’tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak’ın Başbakanı. Önce haddini bil" demişti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Turan Ordusu kuruluşu Türk Hack Team, Irak hükümetine ait çok sayıda resmi internet sitesini hackledi. Sitelere çok sayıda saldırı yapan ve gov.iq isimli hükümet sitelerini kapatan Türk hackerler, Irak hükümetinin sitelerine Türkiye haritasını da ekleyerek, Kerkük ve Musul’u Türk sınırlarına dahil etti. Sitenin açıldığında ise Mehter Marşı’nın çalması dikkat çekti.