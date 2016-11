Ünlü Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, bu defa New York Borsasını hedef aldı. Yurt içi ve yurt dışında ses getiren siber saldırılarda bulunan grup, New York borsasının sunucularını çökertti. ABD’nin, para için Müslümanlara zulüm yaptığını gerekçe gösteren grup üyeleri, ABD’yi maddi yönden zarara uğratmak için New York borsasının işlem, data ve finans sunucularını çökertti. Grup, borsanın işlem hacimleri baz alındığında 800 milyon dolar zarara uğratıldığını kaydetti.

Aslan Neferler Tim’in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ey ABD iki yüzlü olduğun müddetçe bizden gerekli tepkiyi alacaksın. Para için Müslümanlara etmediğin zulüm kalmadı. Paranla oynayalım ki canın acısın. ABD New York Borsası işlem, data ve finans işlem sunucuları çökertildikten sonra ana sayfanın da fişi çekilmiştir. Ayrıca kapalı devre network ağı da kesilmiştir. İşlem hacimleri baz alındığında tahmini kayıpları 800 milyon dolardır. Aslanlar geçerken uğradı” ifadeleri yer aldı.

Onur Emre Durak