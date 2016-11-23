Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Türk hackerlardan New York Borsasına siber saldırı

Türk hackerlardan New York Borsasına siber saldırı

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, New York Borsasına siber saldırıda bulundu. Sistemin sunucularına saldıran hackerlar, “İşlem hacimleri baz alındığında tahmini kayıpları 800 milyon dolardır” açıklamasında bulundu.

Türk hackerlardan New York Borsasına siber saldırı

23 Kasım 2016 22:31

Ünlü Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, bu defa New York Borsasını hedef aldı. Yurt içi ve yurt dışında ses getiren siber saldırılarda bulunan grup, New York borsasının sunucularını çökertti. ABD’nin, para için Müslümanlara zulüm yaptığını gerekçe gösteren grup üyeleri, ABD’yi maddi yönden zarara uğratmak için New York borsasının işlem, data ve finans sunucularını çökertti. Grup, borsanın işlem hacimleri baz alındığında 800 milyon dolar zarara uğratıldığını kaydetti.

Aslan Neferler Tim’in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ey ABD iki yüzlü olduğun müddetçe bizden gerekli tepkiyi alacaksın. Para için Müslümanlara etmediğin zulüm kalmadı. Paranla oynayalım ki canın acısın. ABD New York Borsası işlem, data ve finans işlem sunucuları çökertildikten sonra ana sayfanın da fişi çekilmiştir. Ayrıca kapalı devre network ağı da kesilmiştir. İşlem hacimleri baz alındığında tahmini kayıpları 800 milyon dolardır. Aslanlar geçerken uğradı” ifadeleri yer aldı.  

Onur Emre Durak
 

Etiketler: hacker


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç