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Türk hackerler Mossad’ı hedef aldı

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın resmi internet sitesini çökertti.

Türk hackerler Mossadı hedef aldı

21 Kasım 2016 22:50

İsrail’de gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı komisyon onayından geçtikten sonra İsrail Meclisine sevk edilmişti. Alınan bu karar üzerine Aslan Neferler Tim, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın www.mossad.gov.il adlı resmi internet sitesini çökertti.

Mossad’ın resmi internet sitesinin erişime kapalı görselini de paylaşan Aslan Neferler Tim tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in parlamentoda aldığı kararla ezanı yasaklamasından sonra İsrail istihbarat teşkilatına siber saldırı düzenlenmiştir. Aslan Neferler Tim olarak hak eden herkesin hakkını vereceğiz. Mossad’ın internet sitesi saldırımızın ardından çökertilmiştir. Yakında İsrail’in internet alt yapısını cehenneme çevireceğiz” denildi.

Etiketler: Aslan Neferler Tim, israil, Mossadı hedef aldı, Türk hackerler


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