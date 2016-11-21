İsrail’de gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı komisyon onayından geçtikten sonra İsrail Meclisine sevk edilmişti. Alınan bu karar üzerine Aslan Neferler Tim, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın www.mossad.gov.il adlı resmi internet sitesini çökertti.

Mossad’ın resmi internet sitesinin erişime kapalı görselini de paylaşan Aslan Neferler Tim tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in parlamentoda aldığı kararla ezanı yasaklamasından sonra İsrail istihbarat teşkilatına siber saldırı düzenlenmiştir. Aslan Neferler Tim olarak hak eden herkesin hakkını vereceğiz. Mossad’ın internet sitesi saldırımızın ardından çökertilmiştir. Yakında İsrail’in internet alt yapısını cehenneme çevireceğiz” denildi.