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Türk hakemden hayati müdahale

Gençlik ve Spor Bakanlığının Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ilk yardım eğitimi alan hakem Ömür Bozkurt, Deaflympics’te bronz madalya maçında Büyük Britanyalı rakibiyle çarpışan ve dili boğazına kaçan Brezilyalı futbolcuya hayati bir müdahalede bulundu.

Türk hakemden hayati müdahale

29 Temmuz 2017 14:03

Deaflympics Samsun 2017’nin 11’inci gününde Brezilya ile Büyük Britanya kadın futbol milli takımları arasında oynanan bronz madalya maçının 89’uncu dakikasında, rakibi Lhathini Pushpalingham ile çarpışan Brezilyalı Lara Geovana Neves, yere yığıldı. Neves’in nefes almadığı fark eden futbolcular panik yaşarken, mücadelenin hakemi Ömür Bozkurt, yaptığı kritik müdahaleyle oyuncunun hayatını kurtardı.

İlk yardım eğitimini, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde düzenlediği bir seminerde aldığını söyleyen Bozkurt, olay anını şöyle anlattı:

“Hava topu mücadelesinde oyuncular kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan oyuncunun yanına yaklaştım. Oyuncu sırt üstü uzanmış, gözleri geriye düşmüştü. Nefes almıyordu. Dili boğazına kaçmıştı. Beş on saniye dilini tuttum.Oyuncu nefes almaya başladı. Zaten bu noktada acil yardım ekipleri de geldi.”

11 bin kilometre uzaktan gelen sporcunun hayatını kurtarabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Bozkurt, “Bu tarz durumlar sporda sık sık başımıza gelir. Bu yüzden hem biz hakemlerin, hem antrenörlerin hem de sporcuların mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Buradan bize bu eğitimi veren ve hayat kurtarmamızı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Etiketler: Deaflympics Samsun 2017


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