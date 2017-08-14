Türk halkı ev alırken önce yaşadığı semte bakıyor

Gayrimenkul almak isteyenlerin satın alma sürecini değerlendiren ERA Türkiye Gayrimenkul Direktörü Ufuk Şevki, yapılan araştırma sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; gayrimenkul yatırımı yapma kararı veren tüketici konut aramaya öncelikle yaşadığı semtten başlıyor. İlk defa ev alanların yüzde 75’i 35 yaş altı kişilerden oluşuyor, satın alma süresi 12 haftaya yayılıyor ve en çok araştırma internetten yapılıyor. Gayrimenkul yatırımı yapma kararı veren tüketicinin konut aramaya öncelikle yaşadığı semtten başladığını söyleyen Şevki, küçük yatırımcının genellikle taşınmazı 20 kilometre çapında bir alanda aradığına dikkat çekti.

İlk defa ev alanların yüzde 75’inin 35 yaş altı kişilerden oluştuğunu, satın alma süresinin 12 haftaya yayıldığını ve en çok aramanın internetten yapıldığını kaydeden Şevki, yapılan bir araştırmanın; tüketici tercihlerini ortaya koyduğunu söyledi. Şevki, araştırma sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Satın alma eğiliminde olan potansiyel müşterinin yüzde 50’sinden fazlasının hali hazırda taşınmazı aradıklarını görüyoruz. Alıcıların yüzde 33’ünün ilk defa ev aldığını, yüzde 66’sının ise ikinci ya da daha fazla sayıda mülk satın alma tecrübesinin bulunuyor. Ayrıca araştırmaya göre; ilk defa ev alanların yüzde 75’inin 35 yaş altı alıcılardan oluşuyor. Araştırmaya göre; alıcılar ortalama 12 hafta ev arıyorlar, satın alma işlemini gerçekleştirenlerin yüzde 40’ı internet, yüzde 33’ü danışman ve yüzde 5’i inşaat şirketi ve yüzde 1’i ise yazılı medya ilanı aracılığı ile evlerine sahip oluyorlar.

En çok evliler yatırım yapmak istiyor

Gayrimenkul yatırımı yapacak kişilerin yüzde 66’sı evli. Alıcıların yüzde 50’si ihtiyaçlarına cevap verecek gayrimenkulü bulup bulamayacakları konusunda, yüzde 25’inin ise kredi, tapu gibi yasal işlemlerden tedirgin olduğunu belirtiyor. Alıcıların internet üzerinde yaptıkları araştırmalarında en çok dikkat ettikleri noktalar arasında; yüzde 80 oranla fotoğraf ve gayrimenkul detay bilgileri ve yüzde 40 oranla komşu demografisi.

Komşularının demografik yapısına büyük önem veren Türk halkının yüzde 66’sı bu kritere uygun semtlerden, yüzde 50’si ise işyerine ulaşılabilme uygunluğuna göre ev arıyor. Yüzde 30 oranında etki gösteren faktörlerden biri de bölgedeki okullar. Alıcıların toplu taşıma etkenine göre karar verme oranı ise yüzde 10 olarak belirtiliyor. Hızla yükselen gayrimenkul piyasası nedeniyle ev alacakların yüzde 95’lik bölümü sabit faizli ev kredilerine yönelirken, ev satın almak isteyenlerin yüzde 33’ü ev sahip olma arzusundan dolayı, yine yüzde 33’ü ise daha büyük bir eve sahip olmak istedikleri için satın alma davranışı gösteriyor”.

“Evdeki hesap çarşıya uymuyor”

Yapılan araştırmaların gayrimenkul arayışı ve satın alma sürecinde profesyonel bir gayrimenkul danışmanına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyleyen Ufuk Şevki, alıcıların araştırdıkları fiyatla satın aldıkları fiyatın eşleşme oranının ise yüzde 33’ler seviyesinde olduğunu dikkat çekti. Şevki, “Alıcının piyasaya çıktığı fiyatla satın aldığı fiyatın eşleşmediğini görüyoruz. Bu durumun iyi analiz edilmesi ve profesyonel bir danışman tarafından hizmet alınması bu kısırdöngüyü eritebilecek iki etken olarak ele alabiliriz. İnşaat şirketlerinin artık gelenekselleşen yöntemlerle mevcut ya da henüz bitmemiş olan konutlarını satmaya çalıştıkları, gayrimenkul sektöründe yaygın olarak görülen bir satış tekniği kapıdan içeri giren müşteriye elindeki gayrimenkulü satmak şeklinde gerçekleşiyor. Bugünün yoğun ve hızlı pazar dinamiklerine cevap veremeyen bu yöntemler, müşteri etkileme konusunda da oldukça yetersiz kalıyor. Günümüzde geleneksel yöntemleri kullanan brokerların proaktif pazarlama yapamadığını görüyoruz. Oysa başarılı bir satış için temel dayanak; hedef kitleyi tam olarak tanımaktan geçiyor” dedi.