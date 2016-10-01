Areda Araştırma Şirketi ve SDÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık koordinatörlüğünde 22-26 Eylül tarihleri arasında 30 büyükşehirde siyasal gündeme ilişkin kamuoyu anketi yapıldı. 2 bin 418 kişiyle ve CATI Bilgisayar destekli telefon görüşmesiyle yapılan araştırma, OHAL kararı sonrası uygulamalar halkın destek verdiğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 80'i FETÖ/PDY operasyonlarının amacına uygun yürütüldüğünü düşünüyor. Ancak görevden uzaklaştırılan, ilişiği kesilen ve yapılan tutuklamalar hakkında katılımcıların yarısı daha iyi bir değerlendirme sürecinin işletilmesine vurgu yapıyor. Ankete katılanların yarısında yürütülen soruşturmalarda baskı, karartma ve kayırma algısının hakim olduğu görülüyor.

"Fırat Kalkanı Operasyonu ve kayyum atamalarına büyük destek"

Katılımcılar, Türk ordusunun Suriye’deki varlığı ve Fırat Kalkanı operasyonunu yüzde 79.2 oranında destekliyor. Katılımcıların yüzde 74.8'i ise yeni bir kalkışma ya da darbe girişimi olacağını düşünmüyor. Darbenin toplumsal etkileri bağlamında katılımcıların geleceğe ilişkin beklentileri olumlu ve yüzde 70'i yeni bir demokratik ortamın oluşacağına inanıyor. Kamuoyunda sıklıkla tartışılan belediyelere kayyum atamaları katılımcılar tarafında olumlu karşılanıyor. Kayyum atamalarına halkın desteği yüzde 75. Darbe girişiminden olumsuz olarak etkilenmediğini belirtenlerin oranı yüzde 79.4.

"Türk halkı OHAL süreci uygulamalarını destekliyor"

Anket çalışmasını İHA muhabirine değerlendiren SDÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, 15 Temmuz sonrası ortaya konulan politikalar halkın büyük çoğunluğunun destek verdiğini belirterek, "Özellikle FETÖ'yle yapılan mücadelede atılan adımların yerinde olduğuna ilişkin bir oranlama var. Halkın yüzde 70'i tarafından destek görüyor. Yine anket sonuçları halkın büyük kesiminin darbe girişiminden etkilenmediğini, geleceğe olumlu baktığını ve önümüzdeki süreçte daha demokratik bir ortamın yaşanabileceğine ilişkin ciddi desteği var. ONAL kapsamında bazı belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili de halkın büyük oranda desteğini görüyoruz. Bunda da özellikle terör eylemlerinde belediye araçlarının kullanılmasının etkin olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde Türkiye'nin sınır güvenliğin sağlamak adına başlattığı operasyon halk tarafından yine yerinde bir adım olarak değerlendiriliyor. Genel anlamda Türk halkının OHAL süreci uygulamalarını desteklediğini söyleyebiliriz" dedi.

Ferhat Kaya