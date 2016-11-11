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Türk Hat Sanatı Kumbarıcı4 sergisi ile MÜSİAD EXPO'da temsil ediliyor

Türkiye'nin ilk Türk İslam Eserleri sanat galerisi Kumbaracı4 sergisi, 16. MÜSİAD EXPO'da geleneksel sanatlarımızın güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturdu.

Türk Hat Sanatı Kumbarıcı4 sergisi ile MÜSİAD EXPOda temsil ediliyor

11 Kasım 2016 22:05
Türk Hat Sanatı Kumbarıcı4 sergisi ile MÜSİAD EXPO'da temsil ediliyor - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün kapılarını açan 16. MÜSİAD EXPO 700 şirkete ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve dışından binlerce iş insanı ve yatırımcıyı yeni iş birliği ve ortaklık fırsatlarıyla buluşturan ve 12 Kasım Cumartesi gününe kadar sürecek fuarda geleneksel sanatlar, Türkiye'nin ilk Türk İslam eserleri sanat galerisi Kumbarca4 ile temsil ediliyor. 5. Hall'de yer alan sergi, 33 eserden oluşuyor. Dünyaca ünlü Türk Ressam İsmail Acar'ın da 5 eserinin yer aldığı sergi dış ülke bakanlarının da dahil olduğu pek çok ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Kumbaracı4'ün ortaklarından Erhan Geyik, duydukları ilgiden memnun olduklarını belirterek, geleneksel sanatların bölgemizin ortak mirası olduğunu söyledi. Geyik, "Sergimizi, Kosovalı ve Makedonyalı bakanlar dahil olmak üzere bir çok yabancı ziyaret etti. Hepsinin görüşü geleneksel sanatlarımızın ortak mirasımız ve değerlerimiz olduğuydu. Osmanlı'dan bu yana hat sanatının merkezinin İstanbul olduğunu ve bunun halihazırda bugün üretilen eserlerle hala değişmediğini bir çok İranlı, Arap, Endonezyalı gibi farklı milletlerdeki ziyaretçilerimizden duymak da gurur vericiydi. Ülkemizde yaşanan olağanüstü gelişmelerle geleneksel sanatlara ilgi yeniden eski günlerine dönüyor. Buna bir nebze de olsa katkımız oluyorsa bizim için en büyük mutluluk" dedi.

Galerinin ortağı Ebubekir Mete ise "Kumbaracı4 Türk ve İslam eserleri sanat galerisi olarak bu yıl 16. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldık. 33 eserden oluşan sergimizle bu fuarda çok renkli bir stant hazırladık. Hattat Mustafa Cemil Efe, Ahmet Bursalı ve ressam İsmail Acar'ın çok kaliteli görselliği olan eserleriyle MÜSİAD fuarına damga vurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: MÜSİAD EXPO, Türk Hat Sanatı Kumbarıcı4


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