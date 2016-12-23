TSK, El Bab’ta DAEŞ terör örgütü tarafından silah deposu olarak kullanılan bir binanın Türk Hava Kuvvetleri tarafından cumayı cumartesiye bağlayan gece gerçekleştirilen harekatta imha edilmesinin görüntülerini paylaştı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı’nın aynı azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulanarak, “DAEŞ terör örgütünün Bab’taki varlığı hassas bir hedef çalışması sonrasında birer birer yok edilmektedir. Bu harekâtlarda sivillerin zarar görmemesi için hassas bir istihbarat çalışması yapılmakta ve ardından uygun mühimmat seçilerek taarruzlar geliştirilmektedir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir. Hedef tespitleri yapılırken aşırı bir hassasiyet sergilenmekte, vurulacak bina, korugan birkaç noktadan teyit edilmeyi müteakip vurulmaktadır. Görüntüde de dikkatlice bakarsanız Hava Kuvvetlerimizce DAEŞ teröristlerince kullanıldığı net şekilde tespit edilen binalara tek ve akıllı mühimmat kullanılmakta, mermi binaya girdikten sonra patlamakta ve yanındaki binalarda ola ki masum insan var ise de zarar görmemektedir” denildi.

Abdullah Sarıca