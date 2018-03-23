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Türk hava sahasında transit trafiği artıyor

Türk hava sahasını kullanan transit uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 15 arttı.

Türk hava sahasında transit trafiği artıyor

23 Mart 2018 10:21

Türk hava sahası jeopolitik önemi ve hizmet kalitesiyle havacılığın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Türk hava sahasında geçen yıla göre yüzde 15 transit (overflight) trafik artışı yaşanıyor. 

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya standartlarının üzerinde bir beceri ve tecrübe ile yönetilen 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında transit (overflight) trafiklerde son yıllarda kararlı bir artış yaşanıyor" ifadelerini kullandı. 

Türk hava sahasındaki trafik bilgilerini paylaşan Ocak, ”Hava sahamızda transit (overflight) trafiğin 2015-16 yılları ortalama artışı yüzde 5.3, 2016-17 yılları ortalama artışı yüzde 10.5 olarak gerçekleşti. 2017-18 yılları ilk ayların artış ortalaması ise yüzde 15’in üzerinde seyrediyor ve bu oransal artışın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor” dedi.  

Tuncer Cengiz

 

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