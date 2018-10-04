Türk Hava Yolları, Lviv'e seferlerini arttırıyor

Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan Lviv'e haftada 7 tarifeli uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, artan talep doğrultusunda bu destinasyonda uçuşlarını arttırma kararı aldı. Ukrayna'da 6 noktaya uçan THY, 28 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna'nın önemli şehirlerinden Lviv'e haftada 10 tarifeli sefer gerçekleştirecek. Sefer artışıyla birlikte TK 441 sefer sayılı uçuşla İstanbul'dan Lviv'e ilk sefer gerçekleştirilecek. Kış sezonu boyunca geçerli olacak ek seferler 2019 yılı Mart ayı sonuna kadar devam edecek.

Ferhat Yasak