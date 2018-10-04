İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Hava Yolları, Lviv'e seferlerini arttırıyor

Türk Hava Yolları, Lviv'e seferlerini arttırıyor
Türk Hava Yolları, Lviv'e seferlerini arttırıyor

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’nın Lviv şehrine gerçekleştirdiği haftalık tarifeli 7 uçuşunu 10’a yükseltme kararı aldı.

Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan Lviv'e haftada 7 tarifeli uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, artan talep doğrultusunda bu destinasyonda uçuşlarını arttırma kararı aldı. Ukrayna'da 6 noktaya uçan THY, 28 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna'nın önemli şehirlerinden Lviv'e haftada 10 tarifeli sefer gerçekleştirecek. Sefer artışıyla birlikte TK 441 sefer sayılı uçuşla İstanbul'dan Lviv'e ilk sefer gerçekleştirilecek. Kış sezonu boyunca geçerli olacak ek seferler 2019 yılı Mart ayı sonuna kadar devam edecek.  

Ferhat Yasak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.