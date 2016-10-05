Türk Hava Yolları (THY), geliştirdiği mobil uygulamayı yeni özelliklerle güncelleyerek yayına aldı. Birçok yeniliği beraberinde getiren uygulamayla birlikte yolcular mobil cihazlardan işlem yaparken yeni kolaylıklarla işlemlerini daha pratik şekilde halledebilecek. Mevcut uygulamayla birlikte kullanıcılar, bilet satın almak, rezervasyon ve check-in yapmak, Miles&Smiles hesabını yönetmek, uçuşların kalkış - varış durumlarını takip etmek gibi yenilenen aplikasyonun sağladığı birçok kolaylıktan yararlanabilecekler.

İşlem sırasında zamandan tasarruf sağlayacak

Türk Hava Yolları mobil uygulaması ile tüm işlemler, sade ve rahat kullanılabilir tasarım sayesinde hızla gerçekleştirilebilecek. Yolcu eklemek, son aranan havalimanlarını görüntülemek ve favori havalimanlarını belirleyerek sonraki aramalar için zaman kazanmak yine bu aplikasyon sayesinde mümkün olabilecek. Ayrıca uçuş noktasını gösteren interaktif harita sayesinde uçuşlar çok daha pratik bir şekilde rezerve edilebilecek. Türk Hava Yolları ile yeni yerler keşfetmek için sunulan promosyonlara da yine bu mobil uygulama sayesinde her an, her yerden erişim sağlanabilecek.

Son güncelleme ile yenilikler eklendi

Mobil uygulama ile artık yolcular uçuş eklemek, bilet değiştirmek, bebek yolcu eklemek ve rezervasyon iptal etmek gibi seçeneklere de sahip olabilecekler. Uygulama, yolculara seyahat edecekleri destinasyonu göstermenin yanı sıra havalimanı haritasını inceleme imkânını da sunuyor olacak. Tüm bunlara ilâveten yolcular, aynı uygulama üzerinden daha rahat bir seyahat için acil çıkış koltuğu satın alabilecekler. Ayrıca yine yeni güncelleme sayesinde Economy sınıfı biletleri, Business sınıfa yükseltmek de mümkün olacak.

Ferhat Yasak



