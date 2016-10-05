Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Türk Hava Yolları mobil uygulaması güncellendi

Türk Hava Yolları mobil uygulaması güncellendi

Dünyada en çok noktaya uçan havayolu şirketi konumundaki Türk Hava Yolları, mobil cihaz uygulamasının yeni arayüzünü bakıma aldı. Birçok yeni özelliği beraberinde getiren uygulama işlemler sırasında zamandan da tasarruf sağlayacak.


05 Ekim 2016 12:34

Türk Hava Yolları (THY), geliştirdiği mobil uygulamayı yeni özelliklerle güncelleyerek yayına aldı. Birçok yeniliği beraberinde getiren uygulamayla birlikte yolcular mobil cihazlardan işlem yaparken yeni kolaylıklarla işlemlerini daha pratik şekilde halledebilecek. Mevcut uygulamayla birlikte kullanıcılar, bilet satın almak, rezervasyon ve check-in yapmak, Miles&Smiles hesabını yönetmek, uçuşların kalkış - varış durumlarını takip etmek gibi yenilenen aplikasyonun sağladığı birçok kolaylıktan yararlanabilecekler.

İşlem sırasında zamandan tasarruf sağlayacak
Türk Hava Yolları mobil uygulaması ile tüm işlemler, sade ve rahat kullanılabilir tasarım sayesinde hızla gerçekleştirilebilecek. Yolcu eklemek, son aranan havalimanlarını görüntülemek ve favori havalimanlarını belirleyerek sonraki aramalar için zaman kazanmak yine bu aplikasyon sayesinde mümkün olabilecek. Ayrıca uçuş noktasını gösteren interaktif harita sayesinde uçuşlar çok daha pratik bir şekilde rezerve edilebilecek. Türk Hava Yolları ile yeni yerler keşfetmek için sunulan promosyonlara da yine bu mobil uygulama sayesinde her an, her yerden erişim sağlanabilecek.

Son güncelleme ile yenilikler eklendi
Mobil uygulama ile artık yolcular uçuş eklemek, bilet değiştirmek, bebek yolcu eklemek ve rezervasyon iptal etmek gibi seçeneklere de sahip olabilecekler. Uygulama, yolculara seyahat edecekleri destinasyonu göstermenin yanı sıra havalimanı haritasını inceleme imkânını da sunuyor olacak. Tüm bunlara ilâveten yolcular, aynı uygulama üzerinden daha rahat bir seyahat için acil çıkış koltuğu satın alabilecekler. Ayrıca yine yeni güncelleme sayesinde Economy sınıfı biletleri, Business sınıfa yükseltmek de mümkün olacak.

Ferhat Yasak

 

Etiketler: türk hava yolları


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!