Türk Hava Yollarında yeni dönem

Türk Hava Yolları ve alt markası Anadolujet, yeni bir sistem uygulamaya koyuyor. Yeni uygulamada diz mesafesi geniş koltuklardan ek ücret talep edilecek. Dış Hat uçuşlarında geniş koltuk seçimi yapacak olan yolcular 19 ile 79 dolar arası ek ücret ödeyecek.

Anadolujet Havayolları'nın 8 Ocak 2018 uçuş tarihi itibariyle yeni sistemi uygulamaya başladığı öğrenildi. Uygulamaya geçiş öncesinde bebek puseti bulunan koltukları seçmiş olan bebekli yolcuların bulunduğu uçuşlar mağduriyet yaşanmaması için satışa açılmadı. Ancak tip değişiklikleri veya zaruri sebepler ile koltuk planı işlemi yapılırsa ilgili koltuklar da ücretli hale gelebilecek. Bu sebeple bazı uçuşlar satışa açık bazıları ise kapalı olacak. Türk Hava Yolları, alt marka olan ve iç hat seferi yapan Anadolujet uçaklarındaki koltukları ise 15 ila 29 TL arası ücret karşılığında sunmaya başladı.

Tuncer Cengiz