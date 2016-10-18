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Türk Hava Yolları'ndan Beşiktaş'a özel uçak

Türk Hava Yolları, Beşiktaş ile yaptığı anlaşma ile AnadoluJet filosunda bulunan, Boeing 737-800 tipi uçağını siyah beyaz renklerle giydirdi.

Türk Hava Yollarından Beşiktaşa özel uçak

18 Ekim 2016 14:39

Kuyruk bölümünde Beşiktaş JK logosunun yanı sıra siyah beyaz şeritlerle donatılan AnadoluJet uçağı, siyah beyaz ilk uçuşunu, Beşiktaş’ın yarın TSİ 21.45’te Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için bugün gerçekleştirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İtalya’nın Napoli kentine gerçekleşen uçuş öncesinde, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman’ın yanı sıra, Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyetin katılımıyla bir uğurlama töreni düzenlendi.
Törende konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Türk Hava Yolları olarak bütün ekosistemimiz ile spora verdiğimiz destek her daim devam edecek. AnadoluJet markamızla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği kapsamında, bundan böyle Beşiktaş’ın renkleri olan siyah - beyaz ile donattığımız uçağımız, tüm kafileyi gidecekleri her yere uçuracak. Türkiye’nin global markası olarak Beşiktaşlı futbolcularımızdan ricamız, özellikle Avrupa arenasında alacakları galibiyetlerle bizleri mutlu etmeleri. Beşiktaş’ı Napoli’ye, oradan galibiyetle dönecekleri inancı ile uğurluyoruz. Biz onları gidecekleri her yere uçuracağız, onlar da bizi zaferleriyle havaya uçuracak" dedi.

Türk Hava Yolları ile yaptıkları anlaşmanın Beşiktaş’ın kurumsal imajına katkı anlamında önemli bir adım olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, "Bundan sonra tüm seyahatlerimize siyah beyazlı renklerle ve logomuzla donatılan uçağımızla gideceğiz ve umuyorum ki nice zaferlerden yine bu uçakla döneceğiz. Deplasman yolculuklarımız Türk Hava Yolları kalitesi ile kara kartallara yakışır şekilde olacak. Ayrıca tıpkı yurt içinde olduğu gibi yurtdışında da bizi kendi kulüp otobüsümüz taşıyacak. Beşiktaş dünyanın her köşesinde örgütlenmiş, üzerinde güneş batmayan bir kurum ve en önemli varlığımız Beşiktaş’ın marka değeri. Bu değeri her platformda güçlü markalarla yaptığımız anlaşmalarla daha da yukarılara taşımaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. 


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