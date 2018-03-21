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“Türk insanının geleneksel konut talebi devam ediyor”

Konut satış istatistiklerini değerlendiren Konutder Başkanı, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Düşen ipotekli konut satışının yerini büyük ölçüde firma vadeli ve peşin satışların aldığı görünüyor. Türk insanının geleneksel konut talebi güçlü bir şekilde devam ediyor” dedi.

“Türk insanının geleneksel konut talebi devam ediyor”

21 Mart 2018 12:36

Türkiye genelinde Şubat ayında 95 bin 953 adet konut satışı gerçekleştiğini kaydeden Z. Altan Elmas, Şubat ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalış yaşandığını söyleyerek, “Açıklanan rakamları geçen yıla göre kıyasladığımızda düşük kalsa da satışların 96 bin bandında seyretmesi önemli. Kampanyalı ve peşin satış sisteminin bu süreçte daha avantajlı olduğunu ve tüketicinin buna yöneldiğini görüyoruz. Kişiye özel ödeme planları ve peşin alımdaki ciddi indirim oranlarıyla konut satışlarının önümüzdeki aylarda yükseleceğini öngörüyoruz. İster oturmak için alanlar ister yatırım yapmak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı” dedi.

Z. Altan Elmas yapmış olduğu değerlendirmelere şu şekilde devam etti:


“Faizler düşsün, konut satışları artar”

“İpotekli satışlara baktığımızda da 27 bin konut satışı ile 2017 yılının Şubat ayına göre yüzde 27,8 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Vatandaşın daha rahat konut alabilmesi için faizlerin aşağıya çekilmesi lazım. Bankalar bu konuda elini taşın altına koyarak faizler konusunda rahatlatıcı adımlar atmalıdır.”

“2018’de yabancıya satışta rekor bekliyoruz”

“Yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını görüyoruz. 2017 yılının Şubat ayına göre yüzde 32,4 oranında artış ile 1.729 adet konut satışı gerçekleşti. 2017 yılında yabancıya rekor seviyede konut satışı gerçekleştirmiştik. 2018 yılında da yabancıya satışların rekor düzeyinde artarak süreceğini görüyoruz. Yabancıya satıştaki yükseliş, yabancının içte ve dıştaki algı operasyonlarına rağmen Türkiye’ye güvendiğini göstermektedir. Bu yükseliş, Eximbank imkânlarından da yararlanılmasıyla hem ülke hem de sektör adına beklentimizin üstüne çıkacaktır.”

“2018 çok daha başarılı bir yıl olacak”

“Türkiye'deki hızlı kentleşme süreci gayrimenkul sektörünün geleceğinin parlak olacağının bir göstergesi. 2018 yılında hayata geçmesi planlanan konut sandığı sayesinde dar gelirli vatandaşımızın da konut sahibi olması sağlanacaktır. Gayrimenkul ile ilgili alınacak olan yeni kararlar, devreden KDV'nin iadesi, kentsel dönüşümü hızlandıracak olan yeni teşvikler, kira yardımının 36 aya çıkarılması gibi adımlar ile devam eden gayrimenkul yatırımları, Türk ekonomisine ivme kazandırmaya devam edecektir.”
 

 

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